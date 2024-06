El Congreso del Estado nombrará provisionalmente concejo municipal en ciertos municipios de Chiapas

El Congreso del Estado nombrará concejo municipal en los municipios de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal, que deberán entrar en funciones el 1 de octubre de este año, ante la no realización de elecciones en los dos primeros y en el tercero por no haber garantías para el cómputo de la jornada electoral del 2 de junio y la no entrega de constancia de mayoría, informó el diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.

El legislador plurinominal de Morena por Tuxtla Gutiérrez, explicó en entrevista que el concejo municipal para cada municipio sería provisional y fungirá en el cargo hasta en tanto no se eligen a las autoridades municipales por elecciones, para ello, desde el Congreso del Estado se emitirá una convocatoria para llevar a cabo un proceso electoral local extraordinario.

Toledo Cruz mencionó que lo recomendable sería que la nueva legislatura que tomará posesión el 1 de octubre realizara la convocatoria para el proceso electoral local extraordinario, pero en dado caso de que no se acuerde así, nosotros en la legislatura que va a concluir el 30 de septiembre de este año lo estaríamos convocando, todo dependerá del análisis de la documentación que ha presentado al Congreso del Estado el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

"Sería lo mismo como ocurrió en el 2021 cuando no se llevó a cabo elecciones en un municipio, Honduras de la Sierra y se anularon en cinco, Emiliano Zapata, El Parral, Siltepec, Venustiano Carranza y Frontera Comalapa, y se convocó a elecciones extraordinarias para el 2022 y de nueva cuenta no se realizaron en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, donde se nombró concejo municipal, mientras que en los restantes cuatro el pueblo acudió a elecciones para nombrar a sus autoridades",. precisó.

"Vamos a revisar lo que ha mandado la Mea Directiva a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el hecho de que en Chicomuselo no se realizaron las elecciones del 2 de junio por la quema de las oficinas del Consejo Municipal Electoral y por la incineración de la papelería electoral, y con base en ello se tomarán desiciones".

Lo mismo se hará en el municipio de Pantelhó, donde no se instalaron casillas por falta de garantías, y como consecuencia no hubo elecciones el primer domingo de junio de este año, las determinaciones serán las que convengan a ambos municipios y al Estado de Chiapas.

Por otra parte, en el municipio Capitán Luis Ángel Vidal fue destruida la paquetería electoral posterior a la jornada electoral, y yo creo que lo que va a proceder es la anulación de las elecciones.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado reiteró que lo conveniente es nombrar concejo municipal de manera provisional, la actual legislatura que concluye el último día de septiembre próximo no estaría en condiciones de nombrar un concejo municipal permanente para los tres años, habría que revisar el contexto, pero lo ideal lo adecuado es que sean provisionales.

"En dos municipios no se llevaron a cabo las elecciones y en uno no se realizó el cómputo ni la entrega de constancia de mayoría, esperamos que en los siguientes meses pudiera haber condiciones para tomar desiciones, antes habría un gran diálogo con actores políticos en los tres municipios, lo conveniente es que no haya un ciudadano que no participe en la elección de sus autoridades", puntualizó.

