Congreso del Estado resguardado por policías estatales ante la protesta de habitantes de Pantelhó

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) blindan el Congreso del Estado debido a la protesta que sostienen, por tercer día consecutivo, indígenas del municipio de Pantelhó en la región Altos de Chiapas. Estos rechazan el concejo municipal designado el 30 de septiembre por la Comisión Permanente de la pasada legislatura y insisten en que se reconozca al concejo que ellos proponen, encabezado por Julio Pérez Pérez.

En la entrada principal del recinto legislativo, un centenar de elementos se han ubicado, mientras que otros permanecen en los alrededores. Unidades vehiculares de la corporación se encuentran en la zona, manteniéndose alertas ante cualquier acción de los habitantes de Pantelhó, quienes pretenden que el Congreso del Estado acepte sus propuestas para integrar el concejo municipal.

La SSPC ha desplegado un operativo en el Congreso del Estado ante protestas de indígenas de Pantelhó, quienes rechazan el concejo municipal designado y exigen reconocimiento para su propuesta encabezada por Julio Pérez Pérez🚨📷 https://t.co/eZCKaWkXue pic.twitter.com/WQmV9akrRV — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) October 3, 2024

En tanto, en la plaza central de la capital, en la avenida Central Oriente, y a un costado de la Catedral Metropolitana de San Marcos, permanecen dispersos los indígenas. Prohíben a las personas tomar fotos y advierten que quienes tomen imágenes de su protesta serán llevados a Pantelhó. No dan marcha atrás y exigen reconocimiento para Julio Pérez Pérez.

El concejo municipal designado por el Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de la LXVIII Legislatura, que concluyó funciones el 30 de septiembre, está integrado por el concejal presidente Juan Gómez Santiz; la concejal síndica Marta Ovilia Trejo Hernández; el concejal regidor Alberto González Santiz; la concejal regidora Rebeca Cortés Hernández y el concejal regidor Rubén Herrera Gutiérrez.

Pobladores de Pantelhó / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En algunos momentos, se cerró por completo la entrada principal del Congreso del Estado. Luego, ingresaron algunos trabajadores. Este jueves debe llevarse a cabo la primera sesión de la LXIX Legislatura del Congreso del Estado, tras su instalación el pasado 1 de octubre. En esta hora de la mañana, es incierto saber si habrá o no sesiones; personal del staff indica que sí habrá, aunque en cualquier momento podría suspenderse.

En la plaza central, los indígenas no conceden entrevistas ni permiten fotos o videos, a nadie, sean representantes de medios de comunicación o no. Mientras tanto, en Pantelhó, defensores de derechos humanos reportan tensión, ya que allí permanecen desaparecidas 19 personas desde julio de 2021. La Fiscalía General del Estado ofreció una recompensa de 500 mil pesos a quien aporte información sobre su paradero, pero hasta ahora no ha tenido éxito.

Congreso del Estado resguardado / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

El pasado 2 de junio no hubo elecciones ordinarias en el municipio indígena de Pantelhó, ni tampoco elecciones locales extraordinarias el 25 de agosto, debido a que no hubo garantías para que el Instituto Nacional Electoral (INE) instalara casillas. Esto obligó al Congreso del Estado a nombrar un concejo municipal que un sector de la población rechaza.

