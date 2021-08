Congreso del Estado un desfile de discursos vacíos: Aben Rabanales Guzmán

El Congreso del Estado con sus 40 diputados locales se ha convertido en un desfile de discursos vacíos, donde no hay debate, dónde no hay crítica, donde no se contrastan ideas y por el contrario, si se descalifica a las personas por lo que son y por lo que visten, y eso es muy preocupante porque la calidad del debate público no se está elevando, afirmó Aben Amar Rabanales Guzmán, Premio Estatal de la Juventud 2010.





Durante una mesa de experiencias afirmativas a favor de las juventudes en los resultados electorales 2021, dijo que es preocupante que tengamos diputados que no pueden desarrollar un discurso, que no puedan defender una causa, que puedan explicar las iniciativas y las leyes que están modificando y creando, hay gente que no sabe contrastar las realidades con las exigencias de la sociedad y el actuar de los y las legisladores no es de altura con base en las circunstancias actuales del pueblo.

Hay que construir una agenda cívica para llegar a la ciudadanía para que pueda permear la democracia y la cultura cívica en las juventudes, hay que abrir más espacios más allá de los puestos de representación popular, hay que abrir más espacios para que la gente joven esté tomando desiciones, lamentablemente hay "viejos lobos de mar involucrados en los sistemas anticorrupción, pero se trata de personas que han perpetuado la corrupción", sustentó.

En el electo organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el presencia de su presidente Oswaldo Chacón Rojas, Rabanales Guzmán sostuvo que las juventudes no ven los beneficios de la democracia, hay que profesionalizar el servicio público e impulsar una agenda de Estado abierta, no con simulación, no para legitimar procesos, sino para que de verdad la ciudadanía sin tener que ser diputados o diputadas o presidente municipal pueda participar en la toma de decisiones.

"No se trata de llegar al poder por el poder, ni llegar para no hacer nada, ni representar a nada, ni defender a nadie, ni ocuparse de su formación o profesionalización", insistió Rabanales Guzmán.









Tener personas jóvenes no garantiza calidad de la representación si no están conectadas con el contexto social de Chiapas, si no conocen las realidades de las juventudes, de las juventudes de la diversidad sexual, hace más compleja una correcta representación, insistió.

Hay que analizar a quienes los partidos políticos asignaron las suplencias para las elecciones del 6 de junio pasado, las plurinomnales, a las que llevan años "talacheando" o a familiares de caciques del estado; hay que ver los proceso internos de los partidos políticos porque en muchos hubo desbandada porque las dirigencias no revaloraron el capital humano, expuso.

Consideró que es de suma importancia los procesos de capacitación al interior de los partidos políticos, de lo que adolecen es de la autocrítica, de una polarización excesiva, de no ejercer los presupuestos para los que son autorizados, la fiscalización de los recursos para la construcción de liderazgos juveniles para el relevo generacional.





IEPC comprometido con las juventudes chiapanecas/ Foto: Cortesía | IEPC





Lamentó que muchos partidos políticos andan al cuarto para la elección buscando jóvenes, indígenas y mujeres porque hay gente muy valiosa al interior de los partidos políticos que pueden redituar con el ideal de las mismas fuerzas políticas y con ello estaríamos apostando a un saneamiento de liderazgos que permita la alternancia de esfuerzos y el relevo generacional.

De los mil 112 cargos electos en los comicios del 6 de junio pasado en 118 municipios, 265 corresponden a la cuotas de las juventudes, cinco presidencias municipales, Pueblo Nuevo Solistahuacán, La Independencia, San Andrés Duraznal, Bochil y Las Risas y de los 363 cargos por auto adscripción indígena, 179 son hombres y 184 mujeres, de las 29 presidencias municipales indigenas 7 son mujeres y 22 hombres.