Congreso detecta anomalías en cuenta pública de Coapilla

La comisión de vigilancia del Congreso del estado de Chiapas, cuestionó a Charito Pérez Pérez, presidenta municipal de Coapilla por la falta de entrega de la cuenta pública desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, y también vencido ya el mes de agosto.

La diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de dicha comisión, debatió a la presidenta municipal por las cuentas públicas pendientes de entregar, y exhorto a los integrantes del ayuntamiento a qué si tenían conocimiento de irregularidades las denunciaran ante las dependencias correspondientes.

La mayoría relativa del cabildo integrado por Nidia Adeyne Pérez Estrada, Víctor Manuel Hernández Díaz, María Margarita Pérez Pérez y Edi Lenin Estrada Perez, regidores propietarios primero, segundo y tercero, así como síndico municipal también fueron cuestionados del por qué no están sus firmas en las cuentas públicas.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Los integrantes del cabildo señalaron que la alcaldesa no ha convocado a sesiones de cabildo desde enero del 2019, y en ningún momento han autorizado a la presidenta municipal el uso de recursos públicos.

Añadieron que esta situación ha denunciada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del estado y ante la fiscalía anticorrupción por la falsificación de documentos, falsificación de firmas, obras pagadas no ejecutadas, y denuncias por presunto desvío de recursos públicos por parte de Pérez Pérez.





Local Desechan magistrados queja en contra de alcalde desaforado por violencia política





Al ser cuestionada la presidenta Charito Pérez Pérez por no convocar y no poder comprobar sus convocatorias al cabildo, solo argumentó que la invitación la deja debajo de la puerta de las casas de los regidores y síndico, argumento que señalan es falso, pues los regidores y síndico han estado constantemente denunciando que la alcaldesa no convoca a sesiones de cabildo.

Ante esta serie de anomalías el congreso del estado exigió a la presidenta cumpla con lo que marca la ley, la entrega de la cuenta pública debidamente revisada, autorizada y validada por los regidores propietarios y principalmente el síndico municipal, con lo cual tendrá que informar al cabildo del uso de los recursos públicos y tendrá que transparentar el uso de los recursos públicos ante los representantes del pueblo.