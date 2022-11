Congreso no ha abordado la sentencia del TEECH sobre Honduras de la Sierra y Comalapa

La presidenta del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez, informó que el pleno, como la Junta de Coordinación Política de la LXVIII Legislatura no han abordado, ni en ninguna otra comisión, cómo Gobernación y Puntos Constitucionales, la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que ordena por segunda ocasión en este año a ese poder legislativo convocar a elecciones extraordinarias en los municipios de Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra.

En la solución del incidente de incumplimiento de sentencia derivado del expediente TEECH/AG/027/2021 y acumulado TEECH/AGO/028/2021, promovido por el partido político Movimiento Ciudadano, el pasado 31 de octubre del 2022 de este año, el órgano jurisdiccional emitió "sentencia incidental" para el incumplimiento de la sentencia derivada del expediente TEECH/AGO/027/2022, y su acumulado.

El mandato jurisdiccional ordena al poder legislativo convocar a elecciones en estos dos municipios, establecer un calendario específico de inicio y de culminación, y vincula para el desarrollo del proceso electoral local extraordinario al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), no obstante, la presidenta confirmó que no se ha abordado para su cumplimiento.

Ante el acotamiento de los tiempos, debido a que la culminación del periodo gubernamental para ambos ayuntamientos es el 30 de septiembre del 2024, Catalina Álvarez insistió que está en la agenda del Congreso del Estado el cumplimiento de la sentencia pero por ahora no se ha desahogado.





Presidenta del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez





La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado es militante del Partido del Trabajo (PT), y afirma que será en su momento que se abordará el asunto de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por ahora no hay el estudio para su cumplimiento.

En ambos municipios de Chiapas no hubo elecciones locales ordinarias el 6 de junio del 2021, debido a que no hubo condiciones para ello, sin embargo, la elección extraordinaria que debía realizarse el 3 de abril del 2022, no se realizó por falta de garantías, y por segunda ocasión emite sentencia el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para convocar a elecciones extraordinarias.

