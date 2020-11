Conmemoran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

El pleno del Congreso del Estado celebró este miércoles sesión solemne presidida por el diputado José Octavio García Macías, del Partido del Trabajo (PT), para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, donde los grupos parlamentarios fijaron su postura en la exigencia de justicia e igualdad a favor de las mujeres.

El diputado Omar Molina Zenteno, del partido Mover a Chiapas, expuso que hablar de la eliminación de la violencia contra las mujeres es común entre las mujeres pero no entre los hombres, en 1960 tres valientes mujeres de República Dominicana fueron privadas de su libertad y luego asesinadas, a causa de sus actividades políticas.

Por ello, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre el Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer, y más allá de ello ningún esfuerzo ha sido suficiente para erradicar el flagelo que causa daño, desde el impedimento de derechos políticos electorales, malos tratos, abuso sexual y violencia física que a veces culmina con la pérdida de vida de muchas mujeres con prácticas misóginas que niegan derechos a las mujeres.

A pesar de las leyes locales, nacionales y tratados internacionales no ha sido posible detener la violencia, hay que dimensionar el problema para detener la permanente violencia contra la mujer, la exigencia es ni una mujer más agredida, reiteró el legislador local.

Mientras tanto, la diputada Aída Guadalupe Jiménez Sesma, del Partido Revolucionario Institucional, pasó lista a las mujeres víctimas de feminicidio, lamentablemente la violencia va en aumento, se ha convertido en un problema estructural, hay mujeres valientes pero con miedo, la violencia ha sido visibilizada con una falsa normalidad, no hay justificación para las agresiones a las mujeres, la indiferencia es complicidad y leyes discriminatorias nos convertimos en una cultura que continúa generando violencia y desigualdad.

La mujer representa más de la población nacional y estatal, asumamos la presencia para prevenir, atender y erradicar la violencia para la igualdad sustantiva y la justicia, necesitamos transitar del discurso a los hechos reales en materia de justicia, seguridad y protección; en Chiapas ni una menos, pongamos fin a la violencia contra las niñas y las mujeres.

Por su parte, la diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, de Chiapas Unido, compartió experiencias de mujeres que reciben flores pero también golpes, lo que hace que no vayan al trabajo al día siguiente, aunque tengan miedo a denunciar, luego de que no alcanzaron a leer el miedo de sus hijos que concluyó en un feminicidio; necesitamos aumentar la sensibilización sobre sus causas y consecuencias para su prevención, atención y erradicación, no hacerlo es fomentarla.

Por el partido Encuentro Social, la diputada Silvia Torreblanca Alfaro, dijo que estamos viviendo tiempos difíciles, una pandemia es más vieja que otras, como la violencia contra las niñas y las mujeres, una de cada tres mujeres hemos sido víctimas, aunque las cifras son inciertas, hacia los perpetradores hay impunidad que corregir, vivimos en un mundo dominado por los hombres, todas las mujeres necesitan ayuda. Las mujeres no somos territorio de conquista.

En ese sentido, la diputada Nairobi Ojeda Arellano, del Partido del Trabajo, abundó que las mujeres pueden y deben estar en los espacios donde ayuden al cambio real que la sociedad necesita, denunciar y condenar la violencia para lograr una sociedad más justa, igualitaria y libre, necesitamos acabar con el maltrato que nos afecta a todos con un cambio de mentalidad, hay que enjuiciar a los autores y defender la vida libre de violencia, no a la cultura machista que somete a las mujeres, hacer frente a la desigualdad, impunidad e integrar adecuadamente las carpetas de investigación.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

A ello, la diputada Dulce María Rodríguez Ovando, del Partido Verde Ecologista de México, profundizó que hoy expresamos un reto en materia de derechos humanos y de seguridad para erradicar la violencia, urgen políticas políticas para ello, prevenir, proteger a las víctimas y los hombres deben sumarse, juntos debemos alzar la voz para lo que sea benéfico, la mejor forma de prevención surge desde la familia. "Compañera mujer, yo si te creo, denuncia se valiente".

Por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, la diputada Carolina Elizabeth Sholé Gómez, puntualizó que este día es de reflexión y concientización, esta pandemia sombría de violencia contra la mujer se ha expandido de manera preocupante en todos los ámbitos y estratos sociales, comienza en el hogar y se convierte en un obstáculo para la dignidad de las mujeres, la exigencia es que las mujeres no sean silenciadas, anhelamos un Chiapas libre de violencia y exigimos la aplicación de la ley sin distinción para alcanzar resultados concretos.