Conoce las actividades para el Corpus Christi y aniversario de la catedral de Tuxtla

En conferencia de prensa el monseñor de la arquidiócesis de Tuxtla, Fabio Martínez Castillo dio a conocer las próximas actividades a celebrarse en la capital chiapaneca; en esta ocasión destacó el evento que se llevará la próxima semana el denominado “corpus christi” mejor conocido como el cuerpo de cristo así como el aniversario de la iglesia San Marcos que se celebrará el próximo 25 de julio en donde se cumplen 57 años de haber sido elegidos como diócesis.

Esta tarde mediante una conferencia y un comunicado para todos los arzobispos, sacerdotes y fieles laicos se dio a conocer las actividades referentes a la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez en donde destacan dos eventos importantes; el primero de ellos el llamado “Corpus Christi” mejor conocido como el cuerpo de cristo en donde se celebra esta festividad católica que tiene como objetivo venerar la eucaristía; el monseñor Fabio dejó en claro que ya se tuvo la semana de preparación y esta todo listo para llevar acabo el evento.

Celebraremos el corpus a nivel ciudad

“La próxima semana celebraremos el Corpus Christi en esta ocasión tendremos en cada parroquia la celebración, ayer se tuvo su encuentro de preparación en la parroquia San Marcos y el próximo domingo 19 de junio que es el día de padre celebraremos, regalemos amor a nuestros padre y a nuestros abuelitos, celebraremos el corpus a nivel ciudad” comentó.

El próximo 25 de junio la diócesis de Tuxtla cumplirá 57 años de haber sido elegida como tal / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

De igual forma, el arzobispo dejó en claro que el evento importante se llevará a cabo el próximo mes de julio, pues la iglesia de San Marcos cumplirá 57 años de haber sido elegida como diócesis por lo cual ya se le envío el comunicado a todas los fieles del clero para comenzar con la preparación de este evento importante que solo los dejará a 3 años de cumplir 60 aniversarios de esto.

“El próximo 25 de junio la diócesis de Tuxtla cumplirá 57 años de haber sido elegida como tal; así que estamos a solo 3 años de cumplir 60 aniversario de este acontecimiento importante de nuestra iglesia; esta semana he enviado como arzobispo una comunicación a los sacerdotes en general para invitarles a ser partícipes del Triduo que se iniciará el lunes 25 de julio con una misa en la catedral a las 12 horas donde buscaremos ser signos de unidad, de alegría y de amor para los chiapanecos.

El monseñor explicó que el motivo principal es demostrar todo lo que Dios ha hecho por ellos y devolverle un poco de las bendiciones; por lo cual buscarán ser agradecidos pero sobretodo continuarán con los trabajos pues afirma que el pueblo chiapaneco está necesitado de paz y de ayuda de Dios.

Pretendemos mirar el pasado con gratitud y el futuro con esperanza para el bien de nuestra comunidad / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

“Queremos ser agradecidos con Dios y con tantos hermanos que han estado en estos 60 años, queremos celebrar su compromiso y queremos de igual comprometernos con el pueblo de Chiapas que está necesitado de tanta paz; pretendemos mirar el pasado con gratitud y el futuro con esperanza para el bien de nuestra comunidad” aseveró.

Antes de terminar, Fabio Martínez habló sobre el tema más reciente de la capital enfocándose en la caravana del orgullo LGBT en donde aclaró que agradeció que no hubo violencia pero afirma que no es algo para sentirse orgullo pues las personas deben ser como deben ser, según explicó.

“Una cosa es la tolerancia y otra cosa es la perfección y la perfección no está en lo que él quiere ser sino en lo que debe ser; yo no le llamaría el orgullo gay; una cosa es respetar ya que todos somos hijos del mismo padre… demos la oportunidad de ser lo que debemos ser y así seremos más felices; aunque no hubo violencia no hay nada de que sentir orgullo” finalizó.