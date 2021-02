Médicos del ISSSTE y del IMSS denuncian no haber sido vacunados

Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), denunciaron que no han recibido la vacuna y temen no ocurra porque ya inició el proceso de vacunación a la población adulta mayor en Chiapas.

Señalaron que desde la llegada de los dos primeros lotes de vacunas contra el Covid, se quedaron esperando para recibir la dosis, pero no fueron beneficiados con el antídoto pese a que personal administrativo fue vacunado, cuando este sector no requería con prontitud la dosis como los doctores.





En el caso del IMSS, una fuente consultada por Diario del Sur apuntó que son, al menos, 80 médicos de distintas áreas que no han sido vacunados, algunos de ellos que han tenido que intervenir en él área Covid donde se encuentran pacientes convaleciendo o intubados.

“En mi caso me dijeron que no recibiría la vacuna porque soy una persona joven, que no presenta deficiencias que puedan complicar mi estafo de salud en caso de infectarme”, señaló uno de los galenos al interior del nosocomio.

Mientras que personal del ISSSTE, dijo seguir laborando bajo protesta debido a las condiciones en que muchos médicos y enfermeros trabajan, ya que no les ha sido aplicada la vacuna y ahora la atención se enfoca sobre la población de la tercera edad.

“Hemos denunciado que el director de este hospital Eleud Suárez Córdova, tuvo preferencias sobre sus allegados para que recibieran la vacuna, aún no entendemos cuál es el protocolo que se siguió para la aplicación de la vacuna”, apuntaron.





Personal que labora en instituciones de salud en primera línea de combate al Covid-19 denuncia no haber sido vacunado. / Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur





Dijeron que se colocaron pancartas para que se dé a conocer a la población que no están protegidos y que en ese hospital se corre riesgo de contagio, ya que a diario hay hasta 18 atenciones en el triage y algunos casos dan positivo.

Expusieron que la situación es preocupante porque el virus ha tenido un rebrote en la localidad y entidad, por lo que hicieron un llamado al gobierno federal a no abandonarlos y enfocar de nueva cuenta la vacunación sobre este sector en riesgo.





El número de contagios y ocupación hospitalaria siguen a la baja a nivel nacional desde hace dos semanas. Mantén las #MedidasSanitarias porque la epidemia por #COVID19 continúa activa. #LavadoDeManos #SanaDistancia. pic.twitter.com/nUdUqMVnIt — SALUD México (@SSalud_mx) February 16, 2021