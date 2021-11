Continúa demanda por los 21 desaparecidos del municipio de Pantelhó

En el municipio indígena de Pantelhó en la región Altos de Chiapas sigue la exigencia de la aparición con vida de 21 personas desaparecidas, desde hace 3 meses y medio, y el reclamo a la Fiscalía General del estado de que se investigue y se haga justicia, entre el grupo señalado como responsable de la privación ilegal de la libertad está “El Machete”, que el 26 de octubre se manifestó en la capital también en demanda de justicia.

En la entrada principal del Congreso del Estado, aunque no hay acceso al recinto legislativo, la vocera de las personas manifestantes, Berenice Cruz, dijo que ahora solicitan la intervención de la LXVIII Legislatura local para exigir justicia, son representantes del pueblo y ahora los necesitan para encontrar a sus familiares; “si disuelven el ayuntamiento o no, si nombran concejo municipal o no, no nos interesa, exigimos la presencia de nuestros seres queridos”.





No nos interesa la política, nos interesa la justicia, sí nos preocupa que ahora no podemos entrar a nuestro pueblo de Pantelhó, si el Congreso del Estado realiza cambio de autoridades municipales lo único que nos preocuparía sería nuestra seguridad, protección, justicia, pero si en un eventual cambio dejan en el poder a los actuales causantes de la inseguridad entonces la realidad empeoraría, alerta Berenice Cruz.

Sostiene que los señalamientos del grupo "El Machete" realiza en contra de los 21 privados de su libertad en cuanto a que forman parte de un grupo delictivo, es falso, los mismos acusadores lo saben, también la Fiscalía General del Estado, primero hay que denunciar y aportar las pruebas, si no es así, aumenta el delito en su contra y el clamor de justicia es mayor, no sabemos en manos de quienes estamos.





Demandamos la presencia de nuestros familiares y le exigimos a ellos que nos lo regresen porque ellos se los llevaron, están las demandas correspondientes y demandamos que se investigue, son inocentes a los que se llevaron, los queremos con vida, queremos que nos los devuelvan con vida, la Fiscalía General del Estado no nos ha dado respuestas, ahora pedimos la intervención del Congreso del Estado y de su presidenta, María de los Ángeles Trejo Huerta.

La declarante advirtió que temen por la vida de sus familiares, como también de quienes demandan justicia, quienes exigimos la aparición con vida de los 21 desaparecidos estamos en riesgo, confiamos en que estén con vida, que nos lo entreguen, que la Fiscalía General del Estado haga su trabajo, no tenemos señales de nada, no queremos que el concejo municipal sea nombrado entre los agresores, puntualizó.