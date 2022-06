Continúa el maltrato y venta ilegal de perros y gatos en Tuxtla Gutiérrez

La representante de la organización no gubernamental protectora de animales “Huellas Chiapas”, Claudia Cisneros sostuvo que es una vergüenza que el Congreso del Estado no legisle la protección de la fauna doméstica, continúa en Tuxtla Gutiérrez el maltrato de perros y gatos así como la venta ilegal en Tuxtla Gutiérrez.

Dijo en entrevista que la organización ha solicitado a la LXVIII Legislatura local tipificar en el Código Penal del Estado de Chiapas el delito de maltrato animal para establecer penas de hasta 7 o 10 años de prisión, así como multas en contra quienes sean responsables del delito de maltrato de animales domésticos.

Nadie escucha la propuesta, nadie atiende este gran reclamo, no obstante ser un grave problema / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Expuso que en reiteradas ocasiones se reuniones con integrantes de la LXVII Legislatura en el periodo del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2021, sin embargo, no hubo éxito aunque algunas legisladoras sí respaldaban la propuesta en tanto que en la actual legislatura nadie escucha la propuesta, nadie atiende este gran reclamo, no obstante ser un grave problema.

“No sé cuando va a llegar gente responsable al Congreso del Estado que realmente aborde los problemas complejos de la sociedad, es increíble la omisión, no les importa el crecimiento del comercio ilegal de animales, muchas veterinarias están vendiendo, lo están haciendo a la vista de todos”, subrayó.

Es muy alto el número de abandono de perros en las calles de la capital, es muy alto el índice de maltrato y de agresiones puesto que no se ha realizando ningún censo al respecto, también existe un alto número de peleas de perros, comercio ilegal y resolverlo implica voluntad política, los ayuntamientos deberían colaborar en la identificación y atención de este problema.

Cisneros insiste que los ayuntamientos tendrían que sancionar el maltrato y el abandono de animales en la vía pública / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Cisneros insiste que los ayuntamientos tendrían que sancionar el maltrato y el abandono de animales en la vía pública así como también disminuir riesgos para la salud evitando eses fecales y orines de animales, cuando se recoge un animal y se esteriliza reduce la reproducción y con la colocación de contenedores para la recolección de basura la sobrevivencia de perros se ha visto mermada.

“Todo esto podría evitarse si el Congreso del Estado tipificara el maltrato como delito en el Código Penal para el Estado de Chiapas, lamentablemente no hay voluntad política, así como para este, para muchos otros temas, así lo ha manifestado la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada de Ocosingo, María de los Ángeles Trejo Huerta”.

En el caso de la organización Huellas Chiapas, los animales que recoge en la calle son llevados a un refugio para su recuperación y son valorados por médicos veterinarios, se les busca familias para ser adoptados, aunque es bastante difícil porque no tenemos una cultura de adopción de perros y gatos desarrollada, ni en la ciudad, ni en el estado.

La Ley de Protección para la Fauna en el Estado de Chiapas en el artículo 3 fomenta la cultura de su cuidado / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Eso hace que el trabajo de rescate de animales de la calle que realizamos varias organizaciones sean bastante inciertos en cuanto al desenlace que ellos tienen porque nos quedan en los refugios y eso impide que sigamos trabajando en rescates o en campañas de esterilización, la pandemia del Covid 19 tuvo mucho que ver en este anquilosamiento de las actividades pero confiamos que en unas semanas más arrancamos campañas de esterilización, comentó.





“Enfrentamos un comercio terrible de animales, la venta está descontrolada, no pagan impuestos, no facturan, no dan garantía, de todas las razas, incluso razas que no son del estado, hasta de otros países a pesar de la abundancia de animales en la calle siguen vendiendo perros, las autoridades no han volteado a ver ese comercio”.

La Ley de Protección para la Fauna en el Estado de Chiapas en el artículo 3: "fomenta la cultura de su cuidado, prohíbe el uso de todo tipo de espectáculos y sanciona los actos de crueldad que se cometan en su contra; las autoridades estatales y municipales y las asociaciones protectoras de animales, procuran la protección de los animales domésticos que carezcan de dueño".