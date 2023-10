Continúa la práctica de cargos adicionales en pagos con tarjeta de débito y crédito en comercios

En la actualidad, aunque en menor medida, algunos comercios en diversos giros continúan aplicando un cargo adicional a los clientes que optan por pagar con tarjeta de débito o crédito. Esta práctica permite a los comerciantes transferir la comisión que normalmente deben asumir por el uso de la Terminal Punto de Venta (TPV) directamente a los consumidores, a pesar de no ser ilegal.

No existe una ley o norma que prohíba específicamente a los comercios trasladar esta comisión a sus clientes. Sin embargo, es importante destacar que los contratos que los comerciantes firman con las instituciones bancarias establecen que esta comisión no debe ser transferida a los titulares de las tarjetas.

En caso de que un comercio decida aplicar este cargo adicional, el banco tiene el derecho de cancelar su contrato de servicio de TPV. No obstante, los consumidores cuentan con opciones para proteger sus derechos. Pueden presentar una queja ante la institución bancaria propietaria de la TPV, cancelar la compra o servicio y optar por acudir a otro establecimiento donde no se aplique este cargo extra.

Hildiberto Ochoa Samayoa, titular de la Unidad de Atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), señaló que la decisión de aplicar o no esta comisión recae en el negocio, no en la institución financiera. No obstante, destacó que esta práctica puede restar competitividad a los comercios, ya que pocos optan por aplicarla en la actualidad, y los consumidores buscan las opciones más convenientes para sus finanzas personales.

La Condusef, aunque no puede intervenir directamente, sugiere que los consumidores que se vean afectados por esta práctica también pueden presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como usuarios. Es importante mencionar que los bancos solo aplican comisiones a los usuarios por disposición de efectivo en cajeros y por consultar saldos, lo cual varía según la institución.

Históricamente, la Condusef ha recibido más quejas y denuncias relacionadas con el uso de tarjetas de débito, como casos de clonación, transferencias no autorizadas, cargos no reconocidos y la solicitud no deseada de créditos, entre otros. En caso de pagos con tarjeta de crédito, los usuarios no pueden negarse a pagar este cargo adicional, ya que podría ocasionar problemas con el banco emisor de la tarjeta.

Es esencial que los consumidores estén informados sobre sus derechos y opciones cuando se enfrenten a este tipo de situaciones al realizar pagos con tarjeta en comercios.