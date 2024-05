Coparmex Chiapas solicita el desalojo de maestros de la CNTE en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – La presidenta de la Coparmex Chiapas, Teresa Lorena Domínguez Alatorre, solicitó el desalojo inmediato de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantienen un plantón en el zócalo de la capital y han bloqueado diversas empresas, argumentando que estos actos constituyen un delito y causan daño al patrimonio.

En una conferencia de prensa, Domínguez Alatorre expresó: "Nos encantaría que los desalojaran, claro que sí, y combinamos a toda esa gente, por favor, por voluntad y sin mayor incidencia, que acepten concentrarse frente a Palacio de Gobierno, que ahí se queden, que no sigan afectando a las empresas".

Acompañada de dirigentes de cámaras empresariales, la presidenta de la Coparmex reiteró: "Solicitamos a las autoridades estatales el desalojo inmediato, que nos garanticen la certeza y la confianza de que podemos creer en ellos. Necesitamos que nos aseguren que tendremos unas elecciones tranquilas y en paz. Esa es nuestra exigencia: no a la violencia social que está ejerciendo el sindicato de maestros sobre nosotros. No más violencia. Esta solicitud no solo es para los empresarios, sino también para la población en general".

Domínguez Alatorre también destacó la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Gobierno y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. "No ha habido ningún posicionamiento de parte del gobernador. Ojalá nos esté escuchando y nos dé una palabra de aliento y tranquilidad. Necesitamos saber qué van a hacer porque esto es un tema social que ya nos ha rebasado. Necesitamos que entren en diálogo, que nos digan qué van a hacer, cómo lo van a hacer, o que nos aseguren que tendremos certeza para las votaciones y que podamos seguir trabajando", añadió.

La presidenta de la Coparmex en Chiapas enfatizó la urgencia de resolver esta situación: "Necesitamos poner esto en paz. Esto puede escalar si no se pone un alto ya. Queremos soluciones ya, queremos resultados ya", reiteró Domínguez Alatorre.