Empresarios y trabajadores de restaurantes sin ingresos por Covid-19

Debido a la restricciones por la pandemia del Covid-19 y a la baja afluencia de comensales a causa de la crisis económica, restaurantes establecidos en Tapachula y sus alrededores operan en números críticos, ya que las ventas se han desplomado de manera drástica.

De acuerdo a diversos representantes de este sector, en la región, 50 negocios, cerraron sus puertas y no las volverán a abrir, debido a que no pudieron contener la etapa de confinamiento por más de 3 meses que el gobierno ordenó durante el pico de la pandemia y ante la crisis económica que continúa en los últimos meses.





La pandemia sigue cobrando miles de vidas. También está ocasionando la pérdida de millones de empleos y miles de negocios destruidos. ¿De verdad la única lógica que importa es la electoral? El plan sin plan augura escenarios muy sombríos:@ValeriaMoyhttps://t.co/QPRuRG9SNl pic.twitter.com/VJgtFJiRqS — México, ¿cómo vamos? (@MexicoComoVamos) January 26, 2021





La representante de la CANIRAC en Tapachula, Ana María Solorzano Pinot, afirmó que los restaurantes operan en números rojos, ya las ventas se mantienen en cifras del 15 por ciento, números que impide a los empresarios poder cubrir los gastos de operatividad de sus establecimientos.

Dijo que el escenario para los empresarios restauranteros es incierto, ya que debido a las nulas ventas luchan por sobrevivir o por mantener abiertos sus negocios, ya que los ingresos que obtienen son insuficientes para cubrir el pago del personal, de energía eléctrica, impuestos y de agua potable.





Señaló que en el caso de los restaurantes operan por temporadas, en las temporadas altas los empresarios saldan deudas con proveedores y ahorran parte de las utilidades para poder sobresalir en los meses de bajas ventas, pero el último año ha sido de malas rachas, por lo que no cuentan con los recursos para seguir manteniendo abiertos sus negocios.

Enfatizó que debido a las bajas ventas muchos comercios se vieron en la necesidad de cerrar de manera definitiva o temporal, y los que se mantiene abiertos han tenido que reducir el número de personal y de espacios para reducir gastos en el pago de nómina y de servicios básicos.

"Algunos para ahorrar recursos hemos tenido que disminuir los espacios de los comercios y hemos intercambio personal para disminuir el pago de nómina y no afectar a los trabajadores, y pero a pesar de las estrategias tomadas algunos restaurantes han tenido que cerrar, sobre todo se trata de negocios pequeños y con poco tiempo en operaciones", sostuvo.





Empresarios restauranteros han tenido que recortar personal, abrir menos días o de plano, cerrar sus puertas. Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Para finalizar mencionó que en los últimos días también han resentido la baja afluencia de visitantes guatemaltecos debido a trabas del INM en la entrega de las Tarjetas de Visitante Regional, lo que repercute en este sector, ya que los turistas chapines vienen a consumir y generar derrama económica ante el valor que tiene su moneda respeto al peso mexicano.





Trabajadores también la pasan mal

La pandemia del covid-19 le ha cambiado literalmente la vida a Paco "N", él es un trabajador informal que se emplea como mesero en restaurantes de Tuxtla Gutiérrez, pero que debido a la cuarentena establecida por las autoridades civiles y sanitarias, se tuvo que resguardar en casa y la fuente de empleo en la que trabaja también cerró.





La pandemia COVID-19 ha afectado a la economía mundial, nacional y estatal. En Chiapas, el empleo tuvo su caída más fuerte en agosto del 2020 (dato oficial @IMSSchiapas ); sin embargo, en diciembre se cerró con 221,463 empleos, resultando una pérdida total de 1,860 en el año 2020 — Yamil Melgar (@yamilmelgar) January 28, 2021





Dice que con la llegada del semáforo verde la situación ha cambiado un poco, pues ahora labora dos días a la semana en un conocido restaurante-bar en Tuxtla Gutiérrez, sin embargo estos dos días de trabajo no le alcanzan para llevar el sustento diario que necesita para el sostén de su hogar.





No siempre hay trabajo, los ingresos han mermado y ahora estamos endeudados yo y mi familia





"Acá trabajando como mesero nos ha ido bien, siempre sale para la casa, la comida y ropa, sin embargo todo este tiempo que estuvo cerrado el restaurante tuve que emplearme en una y mil cosas, he sido peón de albañil, he sido barrendero, jardinero y hasta ayudante de electricista, pero no siempre hay trabajo, los ingresos han mermado y ahora estamos endeudados yo y mi familia", afirma.





He trabajado como albañil, no me gusta pero lo tengo que hacer puesto que no hay otra fuente de empleo





Cuenta, mientras enseña las manos, que a pesar de que ha intentado obtener los ingresos necesarios, las deudas y las necesidades han sido más fuertes "he trabajado como albañil, no me gusta pero lo tengo que hacer puesto que no hay otra fuente de empleo en estos momentos, definitivamente la pandemia y el Covid-19 nos ha cambiado la vida a mí y a mi familia".





Restaurantes vacíos a la espera de clientes. Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Por ahora sigue trabajando dos veces a la semana, aunque sólo obtiene un ingreso de no más de $500 que le han de servir para el resto de la semana, sin embargo tiene fe en que esta situación cambie pronto y ya ha platicado con sus patrones para que le den más oportunidad en cuanto el negocio pueda abrir todos los días y esté a su máxima capacidad.





Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas