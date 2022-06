Corrupción en instituciones migratorias de Chiapas: CIDH

La crisis migratoria en la frontera sur de México pasa por el control de la migración desde sus países de origen, por voluntad política de nuestro país y por la modernización del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el fenómeno no se ha abordado con seriedad, más bien como negocio, afirmó el presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina.

Sostuvo que se ha explotado el tema con los migrantes desde estas instituciones federales que carecen de personal, de instalaciones dignas, de limpieza, de transparencia en sus actos, no se concluye el problema social por el cáncer de la corrupción e impunidad, siguen llegando migrantes de diversas nacionalidades, pero también continúan los supuestos operativos que no resuelven, más bien, violan flagrantemente los derechos humanos de los extranjeros.





Sostiene que el peor mal del Estado Mexicano por el que no se logra resolver el problema social es la corrupción / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El organismo no gubernamental con presencia en las zonas Istmo – Costa y Soconusco, además del centro de Chiapas, sostiene que el peor mal del Estado Mexicano por el que no se logra resolver el problema social es la corrupción, a pesar de que lo siga pregonando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que se ha limpiado la administración pública, existe la explotación de la migración es un gran negocio para muchos, incluyendo a los traficantes.





El INM carece de personal profesional en Chiapas y en toda la frontera sur, una evidencia de la corrupción es la dilatación en la atención de los migrantes que realizan trámites, se inventan muchos pretextos, incluso de que se les acabó el papel en las impresoras para no otorgar los documentos que solicitan quienes han cumplido su requisito para obtener la visa por razones humanitarias y otros documentos.





Estados Unidos de América debería destinar recursos para los países de destino de la migración / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El problema es mundial, no regional, y la atención tiene que ser desde el tamaño del fenómeno social, no puede ser un abordaje superficial, ni con simulación, no solo con policías interrumpiendo el paso o violando los derechos humanos, a pesar de la cooperación que ha ofrecido López Obrador en Guatemala, Honduras y El Salvador con el programa sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro, la migración continuará, subrayó Blanco Urbina.

Uno de los países más poderosos, Estados Unidos de América debería destinar recursos para los países de destino de la migración, con un ingreso ordenado de la migración, humanizar las fronteras y una respuesta coordinada de los gobiernos de las naciones expulsoras de la migración, no con muros físicos, ni invisibles, no con la militarización, sino con una visión integral, con estrategias, con políticas, con voluntad política, puntualizó.