Costos muy altos en educación privada en Tuxtla Gutiérrez

Las colegiaturas en las escuelas privadas de la capital de Chiapas tienen un alto costo para el bolsillo de los padres de familia, tanto para el nivel de educación primaria, como secundaria, preparatoria y superior, realmente para quienes tienen el lujo de poder sostener esos costos.

La colegiatura en la licenciatura de Médico Cirujano, una de las más caras, en la Universidad Pablo Guardado Chávez del semestre completo es de 71 mil 732 pesos, incluye la inscripción de colegiatura de 9 mil 960 pesos, ese costo es con beneficio del pronto pago, el oficial es de 10 mil 260 mensual, aparte de eso, se paga formación profesional la cantidad de 5 mil pesos semestral, la fecha límite para el trámite de ingreso a primer semestre es el 10 de julio.

El rezago educativo en Chiapas es notable / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Por otra parte, para el primer semestre de preparatoria 4 mil 131 pesos, vigente al 31 de julio, las mensualidades son de 4 mil 620 pesos y de manera semestral 900 pesos por formación extra educativa.

Mientras tanto, para primer grado de educación secundaria en el nivel privado en la capital de Chiapas el costo es de 4 mil 131 pesos, la inscripción se cubre de manera anual, es decir, una vez al año, 4 mil 620 pesos.

El abogado Luis Miguel Ochoa Morales, explica que estas cuotas en las instituciones de educación privada son muy elevadas y por por encima de las expectativas de la población, la educación privada surge para complementar el esfuerzo del Estado Mexicano en garantizar el acceso a la educación, pero se ha vuelto un gran negocio solo para los privilegiados y al no poder ser regular por la Secretaria de Educación Pública o Secretaria de Educación del estado se presta a pensar la existencia de corrupción.

Una muestra de ello es que no avanza la disminución del rezago educativo en Chiapas, sigue siendo elevado el número de personas que no saben leer ni escribir, y las instituciones privadas del sector educativo no abonan a abatir el rezago, por sus altos costos no cualquiera puede ingresar a las escuelas particulares de todos los niveles.

Local Docentes de la Escuela Normal Superior de Chiapas protestan en Palacio de Gobierno

Las colegiaturas en la Escuela Preparatoria número 1 pública de Tuxtla Gutiérrez en la colonia Los Electricistas para el siguiente semestre por un alumno mil pesos, 500 si hay un segundo hijo por padre de familia, el ciclo pasado era mil 500 por alumno y 500 por un segundo alumno por padre, la disminución de los montos por el director Carlos de Jesús Trujillo Quintero, es por la presión ejercida por padres de familia por amparos para bajar los montos.

La presión que ha sido ejercida poe padres de familia la Escuela Preparatoria número 1 está en proceso de amparo en lo Tribunales Colegiados de Tuxtla Gutiérrez para exigir al director la rendición de cuentas y la transparencia, el año pasado fueron mil 500 por alumnos alumnos y 500 más por un segundo hijo por padre, para este ciclo escolar 2024-2025 será menor la matrícula, en razón del conflicto social derivado de la exigencia de la rendición de cuentas.

Lee más: Ciudadanos aseguran que 7 mil pesos mensuales no alcanza para vivir

Por otra parte, en la Escuela Secundaria José María Luisa Mora, en la colonia Albania Alta, el ciclo anterior cobraron 400 pesos para el ingreso en general, para este año se aumentó a 800 pesos por disposición del director Walter Aguilar Mérida, aún en medio del rechazo de padres de familia, sin haberse llevado a cabo asamblea de padres de familia y sin elegir al Comité de Padres de Familia, aunque la exigencia es informar el destino de los recursos públicos.

El anterior director Reynaldo Segovia Maas, fue destituido por padres de familia por no dar explicación del destino de los recursos públicos, las cuotas impuestas y consulta a los padres y madres de familia.