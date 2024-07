En Chiapas creció la violencia contra defensores de Derechos Humanos

Luego de los ataques armados del crimen organizado que opera en la región Sierra y Frontera del estado de Chiapas, aplastó totalmente a los Defensores de Derechos Humanos, al Medio Ambiente, así como a los que han defendido Las Minas en Chicomuselo, no hay protección del gobierno del estado y federal, jamás se sentaron a platicar o a dialogar cómo se iba a proteger a las personas, ni mucho menos a la sociedad, el crimen organizado creció en todos lados, el responsable de garantizar la seguridad es el gobierno.

Al respecto, Gustavo Castro, miembro de la organización Otros Mundos, en entrevista señaló que, en Chiapas, el crimen organizado tomó el control y fue creciendo la violencia en contra de la sociedad, en contra de los Defensores de Derechos Humanos, a los ambientalistas, a los que se han dedicado a proteger las Minas en Chicomuselo, el crimen se extendió en otros estados de la república, hay extorsiones, cobros de piso y muchas más.

“Efectivamente el crimen organizado ha ido más allá, de lo que dio origen es el tráfico de las drogas, ha extendido a otros lados como lo hemos visto en Michoacán, cobro de piso, extorsiones, control de los polleros, de los migrantes, negocio de las minas, robo de casas, de automóviles, lavado de dinero, robo de ranchos, igual está pasando en Chiapas, y un sinfín de problemas, el negocio ha sido extendiendo sobre todo el control de las presidencias municipales, efectivamente es más complicado sobre los Defensores de Derechos Humanos porque ha sido aplastado, ahora ya no es con el gobierno, sino que ya es con el crimen organizado que tiene el control total del estado de Chiapas”, señaló.

Exigió al gobierno que cumpla sus acciones y sus funciones de protección a los Defensores Derechos Humanos, a los defensores del medio ambiente, a los ríos, a las organizaciones y a los miles de habitantes de las comunidades, donde hay presencia del crimen organizado que hacen simplemente, la población se ven obligados a defender su familia, su tierra, su territorio y sus aguas, pero el estado es el principal responsable de proteger y de asegurar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos

“Este gobierno de López Obrador nunca tuvimos un acercamiento con él para platicar sobre la protección como Defensores de Derechos Humanos, así como proteger las Minas, vivimos donde el narco estado se ha ido creciendo, sexenios anteriores no se han dedicado a defender a los Derechos Humanos, yo espero que el siguiente gobierno genere mayor seguridad a la población y a los Defensores del Medio Ambiente, Derechos Humanos, hasta ahorita no hemos tenido contacto con la presidenta electa, me parece que el estado va a correr riesgo de luchar contra el crimen organizado”, concluyó.

