Cruz Castellanos, informa que Chiapas alcanza los 124 casos positivos de Covid-19

El Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) confirmó este domingo la positividad de seis casos nuevos de coronavirus (Covid 19) en Chiapas, todos masculinos con los que se alcanza una cifra de 124 en 24 municipios, el llamado a la población es resguardarse en casa y suspender todo tipo de actividades, el 61 por ciento de los casos es contagio entre chiapanecos.





Dio a conocer que dos pacientes son de Tuxtla Gutiérrez, uno de Tapachula, uno de Tonalá, uno de Palenque, que se encuentran estables y uno Motozintla, grave en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la cabecera municipal y se trasladará a la Clínica de Atención Respiratoria de Tapachula para mejorar su atención.

José Manuel Cruz Castellanos | Secretario de Salud





Comentó en conferencia de prensa que una paciente con coronavirus llegó embarazada a su atención médica, ha dado a luz y su bebé está fuera de peligro, mientras que la madre evoluciona satisfactoriamente a la atención médica y confiamos en que mejorará su salud.

Subrayó Cruz Castellanos que, de la totalidad de casos, 36 pacientes ya han sido dados de alta tras superar la enfermedad, 53 ambulatorios, 18 se encuentran hospitalizados, 3 pacientes se reportan graves y 8 graves e intubados, con el gran trabajo del personal médico para cuidar y proteger la vida de todos, diariamente se evalúan entre 60 y 70 muestras.





Local Debido al confinamiento las personas pueden subir de peso





Entre los pacientes recuperados y los ambulatorios casi suman el 80 por ciento de los pacientes, los hogares son uno de los mejores lugares para recuperarse, su sintomatología no amerita hospital, 12 por ciento se encuentra estable, nuestra preocupación mayor está en el tres por ciento de casos muy graves y en el 7 por ciento que están intubados.

Cruz Castellanos refirió que tenemos que seguir detectando casos, limitando el daño y luchando para mantener estable la pandemia, las 36 unidades médicas se encuentran equipadas y con el abasto de insumos, no jugamos con la salud de la población, de las 240 camas en las Clínicas de Atención a Enfermedades Respiratorias Covid 19 solo se ocupa el 18 por ciento.

Chiapas está en un lugar importante, benéfico, sin embargo, vamos avanzando, va permeando en Chiapas y no nos puede dar confianza, tenemos que apretar más las medidas preventivas, el muestreo ha ido en aumento desde las cabeceras municipales.

Subrayó ante los medios de comunicación que se van incrementando el contagio cada vez más entre los chiapanecos, se va aumentando el riesgo, el coronavirus es una realidad y tenemos más probabilidad de tener coronavirus si no se sigue la sana distancia.

En esta fase III del coronavirus no se debe salir a pasear, no hacer compras de pánico, no creer y difundir rumores, videos o noticias falsas, no creer que no te puedes contagiar, no visitar a las personas que pertenezcan a los grupos de riesgo y no se debe acudir a los servicios de salid sin ninguna indicación previa.





Lee también: Modifican fechas de evaluación para los diferentes niveles de educación





El Distrito de Salud número 1 con sede en Tuxtla Gutiérrez, ha intensificado los filtros sanitarios en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, con cuatro módulos de atención a pasajeros, mientras que la vigilancia epidemiológica se extiende durante once días a los que llegan a Chiapas.

Circula el Covid 19 en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Tumbalá, Tonalá, Tapachula, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, Ocosingo, La Independencia, Reforma, Villaflores, Chicomuselo, Arriaga, Cacahoatán, Teopisca, Frontera Comalapa, Salto de Agua, Suchiapa, Huixtla, Tapilula, Tila y Motozintla, además, se tiene un caso en la Ciudad de México.

A los mercados públicos de todas las ciudades estamos yendo puesto por puesto debido a que acude mucha gente a la compra de alimentos, tenemos que cuidar a los que venden y compran, a través de un tamizaje, jamás quisiéramos que un locatario sea internado, no vale la pena asumir riesgos, sustentó.

Puntualizó que el regreso a clases en las aulas será cuando lo determine la Secretaría de Educación Pública (SEP), en ese momento nosotros vamos a medir la situación en Chiapas y analizarlo en el estado y a tomar decisiones al interior del Comité Estatal de Seguridad en Salud.





/JO