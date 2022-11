Cruz, un hombre de 73 años: indigente en Tuxtla nos cuenta que lo llevo a vivir así

Cruz es un hombre de 73 años de edad, que dice, vivía en el sur de Tuxtla Gutiérrez, de hace casi un año busca hogar de un lugar a otro, encuentra el mejor espacio en el kiosco del Parque del Mariachi, cuenta que de día lo cuidan elementos de la policía municipal y de nombre se encomienda a Dios, a veces comparte espacio con otros que les llama compañeros.

Su problema es el alcoholismo, cuenta que en abril del año pasado dejo de cobrar la pensión para el bienestar de los adultos mayores, tenía esposa pero se han separado, tiene siete hijos pero no sabe de ellos, así que su mejor familia, añade, está en las calles, sus amigos y compañeros consumidores, que igual que el salen en busca de un mundo mejor.

Te puede interesar: Templo de San Francisco de Asís en San Cristóbal ¿Fue un cuartel militar? Te contamos

Comenta que ya tiene mucho tiempo de no llegar a su casa porque no lo aceptan, así que sostiene que se lo pasa mejor en la calle consumiendo alcohol, pidiendo limosna, comida, la mañana del jueves recorrió varios domicilios vecinos del Parque del Mariachi en busca de alimento pero no consiguió, un policía municipal le obsequió unas monedas, otra persona le aportó otras, dice que compraría alimentos, aunque comenta que le alcanzaría mejor para varias botellas de alcohol de caña.

Tiene problemas para caminar, presenta lesiones en las dos piernas, se auxilia para caminar con un bastón de manera y así dice, recorre muchas calles de la capital, a veces baja hasta la zona de los mercados públicos, aunque para dormir dice que le gusta más el Parque del Mariachi, su vida es deambular de un lugar a otro en busca de un ambiente que le permita encontrar otro sentido a su realidad.





Caminando hacia el centro de la capital es posible encontrar otras personas, algunos piden limosna, en la entrada de la Catedral Metropolitana de San Marcos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Calles más céntricas de la capital, se encuentran otros indigentes, algunos jóvenes, atrapados por el alcohol, algunos inhalando alguna sustancia, no hablan, hay quienes reciben alimentos de algunas personas, comen pero no dicen una sola palabra, en las paradas de combis solo los miran, lo mismo que las zapaterías y tienda de ropa de al lado o la tortillería de enfrente, pero no les hacen daño, dicen que no les afecta, aunque su expresiones de "pobres".

Caminando hacia el centro de la capital es posible encontrar otras personas, algunos piden limosna, en la entrada de la Catedral Metropolitana de San Marcos, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, otra persona más, joven que pide ayude económica, pero también con alcohol, y es que es el problema social de salud pública que afecta a la sociedad.





El director del Centro de Integración Juvenil de Tuxtla Gutiérrez, José Antonio Chiñas Vaquerizo, expone que los problemas de alcoholismo es por muchos factores



Vía: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/HNkcUm0ZUF — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 10, 2022





El director del Centro de Integración Juvenil de Tuxtla Gutiérrez, José Antonio Chiñas Vaquerizo, expone que estos problemas de salud pública son multifactoriales, se habla de riesgo, hay personas que son más vulnerables cómo son los adolescentes al consumo de alcohol y con ello, muchas veces dan el salto al consumo de otras sustancias, como la cocaína, la mariguana y otras.

No ve sencillo el problema, en los Centros de Integración Juvenil cada año acuden a tratamiento personas de todas las edades en bus a de ayuda, pero el 80 por ciento es por problema de consumo de alcohol, de un universo de mil pacientes a mil 200, seguido de tabaco, la marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas e inhalables.

Hay que evitar la indigencia, hay que buscar ayuda, hay que recurrir a personas que conozcan de instituciones que pueden apoyar, que comprendan que el problema puede ser prevenible, cuando la persona está deprimida, cuando la persona ha tenido o tiene una crisis muy fuerte de ansiedad, perdida de un familiar, de un patrimonio o trabajo.