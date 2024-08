¡Bancomer en la mira! Reclamaciones financieras en Chiapas bajan 12.1%

Durante el primer semestre de 2024, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) atendió un total de 2 mil 019 reclamaciones en el estado de Chiapas, representando un decremento del 12.1% en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se registraron 2 mil 297 asuntos. A nivel nacional, las reclamaciones de Chiapas representaron el 1.5% del total.

En cuanto a los sectores más involucrados, la Banca Múltiple lideró las quejas con el 49.8% del total (mil 05 asuntos), seguida por las Sociedades de Información Crediticia con el 21.8% y las Aseguradoras con el 13.5%. Trans Union de México (Buró de Crédito), BBVA México con 216 reclamaciones , Banco Azteca con 176, Banorte con 137 y Citibanamex con 129, estas fueron las instituciones con el mayor número de reclamaciones, concentrando el 48% del total.

Destacó el aumento del 35.9% en las reclamaciones contra Buró de Crédito en comparación con el mismo periodo de 2023, institución que resolvió favorablemente el 96% de los casos.

El 56.5% de las quejas provino del municipio de Tuxtla Gutiérrez, seguido por San Cristóbal de las Casas con el 8.3%. La causa más común de las reclamaciones fue el "Desacuerdo con el RFC registrado en el reporte", seguido por la "Negativa en el pago de la indemnización" y la "Transferencia electrónica no reconocida", que concentraron el 28% del total de las quejas en la entidad.

De las reclamaciones concluidas con monto monetario, se recuperaron 11.2 millones de pesos a favor de los usuarios, lo que significó una disminución del 57.5% en comparación con el año anterior. Los municipios con mayor porcentaje de resolución favorable para los usuarios fueron Suchiapa (63.6%), Comitán de Domínguez (62.8%) y Tonalá (61.5%).

El 49% de las reclamaciones fueron presentadas por mujeres y el 51% por hombres. Además, el segmento de personas adultas mayores representó el 22.6% de las quejas, siendo la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito los productos más reclamados en este grupo.

En términos generales, la resolución favorable a los usuarios en Chiapas se ubicó en un 50.4%. Un dato relevante es que el 28.5% de las reclamaciones en el estado estuvieron relacionadas con posibles fraudes, principalmente por transferencias electrónicas no reconocidas, consumos vía internet no reconocidos y consumos no reconocidos en general.

A nivel nacional, Chiapas ocupó el 23avo lugar en cuanto a reclamaciones por posible fraude al cierre de junio de 2024. La gestión electrónica sigue siendo un proceso clave para la resolución de conflictos entre los usuarios y las entidades financieras, permitiendo una respuesta más rápida y eficaz, aunque en casos complejos, se sigue recurriendo a audiencias de conciliación y, en algunos casos, a la defensoría legal gratuita para los usuarios más vulnerables.

