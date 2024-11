Falta de regularización de los CENDI en Chiapas: un problema no resuelto

Los cinco Centros de Desarrollo Integral (CENDI) que nacieron en Chiapas en el 2007 no se han logrado regularizar, al inicio de su sexenio Andrés Manuel López Obrador hizo un compromiso con la regularización de los centros ubicados en 15 estados del país pero no fue posible, a los egresados se les otorga certificado preescolar, más de mil 300 inscritos en la entidad, pero los trabajadores de la educación no tienen prestaciones.

El coordinador en Chiapas de los Cendi, Héctor Hugo Roblero Gordillo, afirmó que, "estos espacios educativos nacieron en Monterrey, Nuevo León en 1990 y en el estado en agosto del 2007, dependen de la Secretaría de Educación Pública, y a partir del 2019 estamos dentro del Programa de Educación Inicial (PEI) sin ser regularizados y esperamos que en el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo sea posible la regularización".

Tres Cendis se ubican en Tuxtla Gutiérrez, uno en Tonalá y uno en Palenque, no se ha logrado la regularización a pesar del compromiso de López Obrador, en Chiapas nos faltó un acuerdo administrativo que debió haber firmado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a pesar de las gestiones en la Ciudad de México no se logró el ordenamiento.

"Para que se lograra transitar a la regularización los gobiernos de los Estados debían firmar un acuerdo administrativo, según la SEP, y en Chiapas no se dio por parte de Rutilio Escandón, y si bien los egresados han tenido certificado de preescolar, no estamos regularizados, los alumnos son de 45 días de nacidos a 5 años con once meses, lactante, materno y prescolar, aunque el salario del personal es muy bajo, de 8 mil pesos mensuales, aunque Andrés Manuel López Obrador, emitió en el 2022 un decreto que deberá ser mínimo de 17 mil pesos mensuales", añadió.

Roblero Gordillo comentó que todo el personal sigue como trabajadores voluntarios sin prestaciones, no hay pago de aguinaldo, en total son 235 empleados en Chiapas que tienen como principal aspiración la regularización, de los 15 estados en seis de ellos ya tienen el acuerdo administrativo con el gobernador en turno, y ya le dieron a conocer el programa al gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, con quien esperan resolver el problema administrativo.