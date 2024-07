Aún se desconocen las causas de la muerte del quetzal en zoológico: Joé Miceli

El Coordinador Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, Joé Miceli Hernández, informó que se desconocen las causas del deceso del quetzal macho de 14 años ocurrido el pasado domingo, tras haber sido encontrado con lesiones el viernes anterior en su jaula.

En conferencia de prensa, descartó la responsabilidad humana en la muerte del quetzal, un ave emblemática de Chiapas y en peligro de extinción. "No consideramos que haya habido irresponsabilidad en el manejo, cuidado o tratamiento de las lesiones del quetzal. Las mallas están en buen estado y no hubo error humano que provocara su deceso. La especie no tiene valor comercial", aseguró Miceli Hernández.

El ejemplar presentaba traumatismos, por lo que sus restos serán enviados a la Universidad Nacional Autónoma de México para realizar estudios adicionales. "No sabemos cuándo tendremos los resultados, pero esperamos que, tras su envío en los próximos días, podamos obtenerlos en aproximadamente una semana", añadió.

Acompañado del biólogo Carlos Alberto Guíchard Romero, colaborador del fundador del zoológico, don Miguel Álvarez del Toro, Miceli Hernández explicó que el quetzal estaba en una jaula diferente debido a trabajos de mantenimiento en su hábitat original. "La responsabilidad del personal incluye asegurar una buena alimentación y supervisar constantemente las condiciones de su espacio. No vemos probabilidad de ataque por un depredador como un tlacuache", afirmó.

Local Tlacuache atacó a un quetzal en zoológico y le causo la muerte

En este caso específico, el quetzal no estaba en exhibición, sino en el aviario. "La malla se encontraba en estado inadecuado, y el animal tenía raspones. Creemos que intentó volar de noche y se golpeó con la malla. Por la mañana, el personal lo encontró en el suelo con plumas faltantes y lo trasladaron a la Clínica Veterinaria para su tratamiento", detalló.

Miceli Hernández subrayó que la prioridad del zoológico es el bienestar animal, y que actualmente cuentan con mil 500 ejemplares. "Si los hábitos del animal indican que debe estar solo, así se hace. En el zoológico se facilita la reproducción de algunas especies, incluyendo el quetzal", dijo.

El zoológico tiene seis quetzales, cuatro hembras y dos machos, tras la pérdida reciente. "La reproducción ocurre una vez al año, y no hay interacción constante entre ellos. En algunas ocasiones, los machos pueden agredir a las hembras. Este tipo de situaciones se presenta en todas las instituciones que trabajan con la reproducción de quetzales", explicó el biólogo.

Local 16 animales de Chiapas en peligro de extinción

Miceli Hernández calificó el incidente como desafortunado pero aseguró que seguirán con los procesos de integración y reproducción de la especie. "En la necropsia del quetzal fallecido se encontraron moretones, raspones y caída de plumas, pero no fracturas ni heridas perforantes. No queremos caer en conjeturas ni evidencias que sugieran un ataque", insistió.

Por otra parte, comentó que la reproducción del tapir es una tarea compleja. "El zoológico llegó a tener cinco tapires, pero uno de ellos falleció por su avanzada edad y enfermedad. A nivel nacional, seguimos los esfuerzos para incrementar la población de tapires y reinsertarlos en su hábitat en la Península de Yucatán", señaló.





Carlos Alberto Guíchard Romero afirmó que el Zoomat es una institución ejemplar. "Trabajar con quetzales no es fácil. Desde la fundación del zoológico con don Miguel Álvarez del Toro en 1987, hemos aprendido mejores técnicas de manejo y reproducción de la especie", comentó.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️