Bloqueos e inseguridad marcan el sexenio para el sector empresarial

Tuxtla Gutiérrez.- A medida que se acerca el final del sexenio del gobierno estatal, el sector empresarial ha señalado que, aunque ha habido una colaboración con las autoridades, factores como los bloqueos carreteros y la inseguridad han impactado gravemente sus operaciones y el desarrollo económico de la región.

Representantes sectores empresariales coincidieron en que la comunicación y la cooperación con el gobierno estatal han sido constantes. Sin embargo, los frecuentes bloqueos carreteros han obstaculizado el transporte de mercancías y la movilidad, además de impactar en el turismo, lo que ha generado pérdidas significativas en diversos sectores, desde el comercio hasta la industria.

Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas señaló que los bloqueos carreteros y la inseguridad han tenido impacto negativo, por lo que pidióa las nuevas administraciones atender dicho tema, además de proponer un pacto estatal con el fin de que se eviten los bloqueos carreteros.

"Una propuesta que hemos lanzado en entrevistas y en corto es de que se llame a un pacto estatal a todos los sectores del estado para que no tapen una sola carretera en el estado, porque si seguimos con las mismas, la problemática de no libre tránsito, las cosas no van a cambiar, vamos a estar dentro de seis años con los mismos indicadores, siguiendo estando en el último lugar como el estado más pobre de la República Mexicana y esto ya tiene que cambiar". Dijo Guillermo Bustamante.

Por otra parte mencionó que la administración municipal encabezada por el presidente Carlos Orsoé Morales Vázquez fue el que les quedó a deber, principalmente en el sentido económico, destacando las cifras de desempleo en la capital chiapaneca y la poca disposición para permitirán la apertura de nuevos comercios.

"Trabajamos muy bien con este gobierno, el estatal, el que nos quedó a deber un poco fue el municipal. Atendió muy bien lo que es el sector de servicios públicos, también con el Smapa fue un buen trabajo, pero a nivel económico nos quedó mucho deber, o sea, no hubo facilidades para aperturar nuevos negocios o que los negocios no cerraran, no hubo facilidades." Señaló el representante de la Canirac.

Aproximadamente 50 pobladores instalaron un bloqueo en el tramo Huixtla-Tapachula / Foto: Amílcar García / Diario del Sur

Por último, Acero Bustamante mencionó que tienen muy buenas expectativas del cambio de administración, tanto municipal en Tuxtla Gutiérrez como estatal, destacando que se tendrá una nueva dinámica y se espera que se detone el impacto económico en el sector.

"Este cambio de un gobierno estatal y municipal y federal para nosotros lo vemos todo el gremio con muy buenas expectativas. La narrativa que trae tanto el inicio Ángel Torres, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el inicio del doctor Eduardo Ramírez a nivel estatal como próximo gobernador también nos llena de mucho optimismo y al mismo tiempo siempre reprendándole el apoyo del gremio gastronómico para trabajar en equipo, ningún gobierno puede trabajar y dar resultados de mayor impacto si no es trabajando en equipo." Señaló Guillermo Acero.

Por otra parte, Sismodi Esparza, presidente de la Asociación de Turismo de Reuniones pidió al siguiente gobierno estatal el no cometer el mismo error del actual, el cual consiste en omitir los hechos de violencia que ocurren en la entidad y no hacerle frente. Asimismo exigió el garantizar la seguridad y el libre tránsito en la entidad.

Simpatizantes realizan bloqueo mostrándole respaldo a la candidata del PPCH / Omar Ruiz / El Heraldo de Chiapas

"Es importante que la próxima administración no cometa el error de este gobierno que se va, de decir que no pasa nada, que las cosas van bien, que estamos en paz, porque tenemos eventos inéditos en Chiapas, hay fenómenos que antes no se vivían en Chiapas... Los bloqueos, las tomas de caseta son fenómenos sociales, no eran cosa menor, pero no había esta afectación que tenemos ahorita en cuestión de seguridad".

El sector empresarial ha solicitado al gobierno estatal y a las autoridades correspondientes que tomen medidas más efectivas para garantizar la seguridad y la libre circulación en las carreteras. A pesar de los desafíos, los empresarios reconocen los esfuerzos realizados y esperan que las próximas administraciones continúen fortaleciendo la cooperación y aborden de manera decidida los problemas que afectan al sector.

