Mafia china en Chiapas: La caza y el comercio ilegal de fauna endémica

En enero de 2019 se tuvo el último registro de uno de los 115 jaguares que habitan la zona arqueológica de Yaxchilán, Chiapas, entre ellos un espécimen al que habían denominado “Pac-Man”, por sus únicas e irremplazables manchas en forma del video juego, en el Área Natural Protegida en la zona limítrofe con Guatemala.

Puedes leer también: Extinción de especies de aves en Tuxtla: una alarma ambiental

Fue luego que cámaras de trampeo no volvieran a captar al jaguar, que vigilantes comunitarios se dieron a la tarea de buscarlo y lo hallaron a escasos 35 metros de la orilla del río Usumacinta, donde las huellas del lodo indicaron que había sido arrastrado. Lamentablemente, “Pac-Man” estaba sin cabeza, patas, cola y genitales. Ante la situación avisaron a funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y a través de un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), confirmaron el caso.

De acuerdo con Efraín Orantes Abadía, conservacionista y secretario de la asociación Kak Tojk A.C., del año de 1970 a la fecha se ha destruido un 85 al 90 % de cobertura vegetal nativa de Chiapas y existe aumento en el tráfico de fauna. “El año pasado se hizo el decomiso más grande en Palenque donde encontraron 20 monos arañas, y por cada mono en cautiverio al menos 10 mueren”, además se advierte la presencia de la “mafia china” que busca jaguares, explicó.

El doctor Rodrigo Medellín, quien estudia a jaguares de la Selva Lacandona en el Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), seguía los pasos de “Pac-Man”, dijo que su muerte evidencio el comercio ilegal chino en territorio mexicano que busca a felinos, esto con la ayuda del crimen organizado.

El conservacionista Orantes Abadía indicó que el tráfico de especies se da desde Panamá y actualmente en Chiapas, donde la mafia China, usa al jaguar, en la medicina tradicional.

“Los aparatos reproductores según ellos les da fuerza y vitalidad (…) buscan en América porque acá no se aplica la Ley de Protección Animal, además que 3 de 9 especies de Tigres de Bengala ya se extinguieron en Asia”, comentó Orantes.

La muerte de este Jaguar, fue punto de partida para iniciar las investigaciones convirtiéndose en el primer caso visible relacionado a la red de tráfico que opera en Centroamérica y que tiene conexiones con el mercado chino. Donde el modus operandi es quitarle al felino los colmillos, garras, cabeza y genitales para venderlo entre 10 mil y 20 mil dólares.

De acuerdo a exfuncionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), este tipo de productos también son utilizados de manera ornamental o en la medicina, especialmente en la élite china. Esta muerte del jaguar Pac-man en el estado sureño llevó a investigadores de la Selva Lacandona a ahondar más en el tema.

A través de un informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) en el 2020 expuso a 24 farmacéuticas chinas que utilizan huesos de leopardos para uso de medicina tradicional.

“Por cada jaguar en México hay 5 mil perros, pero recordemos que los perros y gatos no están contemplados en el ecosistema”, dijo el conservacionista.

Orantes Abadía afirmó que la mafia China no solo está traficando en Chiapas con jaguares, si no también con tiburones, donde millones se han pescado pese a que existe la veda de tiburones se pesca, porque en Chiapas no existe y puedes hacerlo durante todo el año.

“Otro ejemplo es el Dragoncillo de labios rojos, una especie endémica de los Altos de Chiapas y que la mafia China junto con carteles mexicanos están traficando para mandarlos al continente asiático”, comentó.

Mono araña en peligro de extinción / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Jaime García Soberanes, director de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Profepa, explicó que la Totoaba en México llega a valer de 3 mil a 8 mil dólares; mientras que en China cuesta hasta 50 mil dólares. Un cocodrilo, de mil a 2 mil 500; una iguana negra de 200 a 500 pesos, tortugas entre 300 a 5 mil pesos según la especie y los jaguares, ya son de 40 mil a 60 mil pesos.

Cabe mencionar, que el jaguar es el tercer felino más grande del mundo, seguido del león y el tigre siberiano distribuidos en 18 de 21 países latinoamericanos y en todos está enfrentando las mismas amenazas. Considerada como la especie casi extinta, esto de acuerdo a la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El conservacionista Efraín Orantes, espera que en Chiapas se pueda detener este tráfico ilegal, no solo de felinos, tiburones y dragoncillo de labios rojos, si no de las fauna y flora donde México es el cuarto lugar, después del tráfico de droga, cumpliendo las leyes y otorgando castigo a quien lo merece.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️