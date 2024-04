Maestros y estudiantes, alisten sus cosas! ¡Se viene un puente!

El mes de abril trae consigo una serie de días de descanso para los estudiantes, según lo estipulado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). En esta ocasión, El Heraldo de Chiapas te informa sobre cuándo los alumnos no deberán asistir a clases.

El próximo 26 de abril, los niveles de educación básica no tendrán actividades escolares debido a la realización de un Consejo Técnico Escolar. Es importante destacar que los estudiantes deberán regresar a las aulas el lunes 29 de abril.

Sin embargo, el Día del Niño se acerca rápidamente, y algunas escuelas optan por no impartir clases en esta fecha. Además, el 1 de mayo se considera un día de descanso obligatorio por la celebración del Día del Trabajo, lo que implica la suspensión de actividades tanto para alumnos como para trabajadores.

Aunque el 10 de mayo no es considerado un día festivo oficial, algunas instituciones educativas permiten a los alumnos no asistir a clases para celebrar el Día de las Madres. Por otro lado, el 15 de mayo es un día de descanso por el Día del Maestro, lo que significa que los estudiantes no tendrán clases ese día.

Cuáles son los días de descanso restantes en el ciclo escolar 2023-2024

26 de abril: Consejo Técnico Escolar

1 de mayo: Día del Trabajo

15 de mayo: Día del Maestro

28 de junio: Consejo Técnico Escolar

12 de julio: Descarga Administrativa

El pasado 8 de abril, los estudiantes de educación básica regresaron a las aulas después de un periodo de descanso por la Semana Santa. Con esta información, se espera que tanto estudiantes como padres estén al tanto de los días en que no habrá clases y puedan planificar adecuadamente.

