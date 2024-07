Familias con ingresos de 11 mil pesos siguen en pobreza, informa Coneval

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), reconoce que una familia de cuatro integrantes que tienen ingresos de 11 mil 290 pesos con 80 centavos sigue viviendo en pobreza, y habría que incrementar 4.7 veces el salario mínimo para cumplir con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En un comunicado, indica que el cambio porcentual anual de la línea de pobreza extrema por ingresos de canasta alimentaria en marzo del 2024 fue de 5.5 por ciento en el ámbito rural y del 5.7 por ciento en el urbano, estos incrementos fueron superiores a la inflación general a ual, la cual se ubicó en 4.4 por ciento, la variación anual de la línea de la pobreza extrema por ingresos disminuyó un 0.8 puntos porcentuales en el medio rural y 0.7 puntos porcentuales en el urbano en marzo del 2024 respecto al mes de febrero del 2024.

La línea de pobreza extrema por ingresos para la canasta alimentaria en marzo del 2024 en el sector rural fue de mil 750.51 pesos y para el urbano de 2 mil 287.66 pesos, mientras que la línea de pobreza por ingresos alimentaria más no alimentaria en el ámbito rural en marzo del 2024 fue de 3 mil 252.32 y en el urbano de 4 mil 514.97 pesos.

En ese sentido, el economista Gilberto Ruiz Cáceres, considera que con el incremento al salario mínimo en el actual sexenio, ahora en los 248.93 pesos, las familias tienen cada vez más, mejor acceso a productos de la canasta básica, el ingreso es del orden de los 7 mil 500 pesos mensuales, y ello, dice el especialista, ha permitido que haya una recuperación significativa del poder adquisitivo del trabajador.

Por décadas hubo una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, este contexto me lleva a la respuesta, considerando la canasta básica de 24 elementos, que históricamente se ha evaluado, si alcanza, el tema también es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador propuso una canasta básica de 40 elementos, que concluyen otros productos como entretenimiento para la familia.

Cuando analizamos este segundo enfoque nos damos cuenta que el salario mínimo es muy justo para cubrir las necesidades de las familias, aunque el ingreso de las familias a veces es mucho mejor cuando en la familia trabaja el esposo y la esposa que elevan sus ingresos profesionales cada uno de cerca de nueve mil pesos y en la pareja pueden ingresar cerca de los 18 mil pesos mensuales, así es posible atender las necesidades de la familia, si con justeza, al menos el tema alimentario, de vivienda, servicios públicos del hogar, gastos médicos básicos.

Ciertamente se ven limitados muchos otros aspectos vinculados al desarrollo de capacidades, de adquision de bienes, servicios que pudieran darle una mayor calidad de vida a la familia, pero los servicios mínimos profesionales vigentes en Chiapas si permiten la no cobertura de las cuatro necesidades, reiteró Ruiz Cáceres.

El experto comenta que la parte más obscura de la economía es la informalidad que muchas veces no nos permiten medir el nivel de ingreso pero si sabemos que hay personas que alcanzan a cubrir ni siquiera dos perderás partes del salario mínimo, porque están en oficios, subempleos, no tienen una jornada laboral completa, trabajan solamente ciertos días, ciertos horarios y no alcanzan a cubrir estás necesidades, no solo no cubre sus necesidades básicas, sino que genera una deuda a futuro.

Estás personas que están en la informalidad laboral, aunque hay informales que ganan mucho, los hay quienes ni siquiera llegan al salario mínimo, nos mantenemos en la informalidad, además de la deuda que pueda generarse a futuro porque no hay pagos de seguridad social, no hay prestaciones para adquisición de una vivienda, ni prestaciones para el retiro, esto es, en el presente no se puede generar un patrimonio para el bienestar de un techo, casa o departamento, y cuando llegan a la tercera, no reciben dinero que les permita enfrentar su realidad, apuntó.

