Cuatro colonias de Tuxtla en mayor riesgo durante lluvias

De acuerdo con el Secretario de Protección Civil Municipal, en Tuxtla Gutiérrez hay 4 colonias que estan catalogadas con mayor riesgo durante lluvias, las cuales son Cueva del Jaguar, 6 de junio, Lomas del Oriente, Condominio San Juan, aunque hasta el momento, afortunadamente no hay peligro para los asentamientos humanos en cerros.

Cabe mencionar que existen más colonias que se encuentran en riesgo como La Misión y Paseo del bosque, también por deslizamiento de ladera, y por lluvias La Ilusión, 24 de junio, Infonavit Grijalva 2 y 3era Sección (Flores Magón). Las cuatro colonias mencionadas que son de mayor riesgo se encuentran dentro de un Atlas.

"Estamos en contacto con ellos, ya conocen el problema y fueron reubicados y no quisieron moverse por algún tema, motivo o razón, pero en su momento se les dio la oportunidad de ser reubicados", explicó Mancilla Velázquez.

Pese a lluvias en la capital chiapaneca el riesgo es mínimo ya que no ha sido de manera constante, eso ha permitido que no exista aún peligro de deslizamiento de ladera por el reblandecimiento, aunque el peligro es permanente, donde ya se han retirado a las personas del lugar, pero no han echo caso omiso. "Cuando ya llueve más de 3 días ahí si hay una posibilidad de que haya un deslizamiento", dijo el Secretario de Protección Civil Municipal.

Actualmente para evitar cualquier situación que exponga a habitantes se han realizado recorridos en Tuxtla Gutiérrez, sobre todo en la zona Sur Oriente. Ante ello Mancilla Velázquez indicó que no se tiene un reporte de afectaciones mayores, además se mantienen en contacto con los vecinos.

Zonas de riesgo en Tuxtla ante lluvias intensas/ Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Hasta el momento no tenemos una situación de riesgo mayor, pero hay que decirlo, ellos si están en un constante riesgo por cualquier situación que de pronto pudiera generarse, no solo por la humedad que generan la slluvias, si no también por sismos", agregó Mancilla.

Mientras tanto Protección Civil aseguró que se siguen realizando el monitoreo de ríos y arroyos, así como del río Sabinal y canales pluviales, esto a través de los comités comunitarios de la dependencia, pidiendo a la población no arriesgarse cruzando estas zonas de escurrimientos, además de estar pendientes de las páginas oficiales donde emiten el pronóstico meteorológico informando lo que sucederá día a día.

