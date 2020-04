¡NO QUIEREN ENTENDER!: Cuentahabientes ignoran recomendaciones de guardar distancia en Tapachula

A pesar de los esfuerzos del personal de Protección Civil de evitar la aglomeración de personas en el exterior de los Bancos de Tapachula, algunos cuentahabientes no han tomado en serio las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio de Covid-19, por lo que no respetan y aplican las acciones por parte de las autoridades municipales.

En recorrido por Diario del Sur, se detectó que estos grupos no respeten el límite de distancia hasta de un metro a pesar de que se han puesto señalamientos que indican el rango del que deben estar separados de las otras personas, por lo que personal realizan recorridos constantes en los sitios donde hay sucursales bancarias.





Sigue las recomendaciones de @SusanaDistancia y #LávateLasManos 💦🧴🙌🏼 Infórmate sobre el #Coronavirus #COVID19 en https://t.co/tw2fMeCsic y mantén la #SanaDistancia. #MéxicoUnido pic.twitter.com/Twxn2YyH6B — SALUD México (@SSalud_mx) March 31, 2020





El secretario de Protección Civil Municipal, Julio César Cueto Tirado, dio a conocer a los cuentahabientes la importancia de que se mantengan separados, por lo que se formaron dos filas con la intensión de separar a las personas, sin embargo muchos no quieren entender y se van en contra la razón a pesar de que es un riesgo para su salud este tipo de prácticas.

Cueto Tirado, añadió que la mejor manera de prevenir contagios por Coronavirus es aguardarse en casa, y aunque está consciente de que muchas personas tienen la necesidad de salir para irse a laborar, hay algunas personas que simplemente ignoran las recomendaciones.

Cabe señalar que estos recorridos se estarán realizando de manera constante en la ciudad y aunque no existe otra disposición oficial que ordene los cierres de estos establecimientos, el personal de protección civil continúa con los rondines diarios.

Con base a información extraoficial, en caso de que la población no quiera hacer caso de las recomendaciones, es posible que se gire dentro de las próximas horas una orden de los cierres de los bancos y aunque hasta el momento no existe un posicionamiento de las autoridades correspondientes sobre este tema, si nadie cuida su sana distancia, se podría llevar a cabo.

Finalmente, cuentahabientes, reconocieron que ponen en riesgo su salud para acudir al banco de su preferencia a realizar trámites, sin embargo no tienen opción porque si no lo hacen, algunos no pueden cambiar sus cheques de pagos quincenales, por lo que no tendrían dinero para realizar compras o sostenerse económicamente durante la pandemia.