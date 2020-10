Cuestiona Diputado pacto social entre el Estado y el pueblo

San Cristóbal de Las Casas.- El Diputado independiente, Carlos Alberto Morales Vázquez, afirmó que el Gobierno Federal y los diputados de Morena están ignorando el gran pacto social que existe entre el Estado y la sociedad, donde está obligado el Estado a través del gobierno a garantizar a su población: salud, educación, seguridad, bienestar y vida digna.

En un comunicado señala que no solo no cumplen con su gente, rompen hasta con el Pacto Federal, ya que si bien el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que no desaparecerán “los recursos económicos de los Fideicomisos que desaparezcan y únicamente cambiará la forma de distribuirlos, ningún diputado federal ha explicado cómo serán “las reglas del juego”.

Y es que el diputado presentó una reserva que propone no eliminar el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden); que los recursos que deriven de la extinción de los Fideicomisos de Ciencia y Tecnología así como los de Investigación Científica en el tema de Bioseguridad y Biotecnología se etiqueten en el Presupuesto 2021, para evitar discrecionalidad.

Asimismo, propone que los recursos que deriven de la promoción y acceso al financiamiento de MiPymes y emprendedores se etiqueten en el PEF 2021 a través del ramo 10 correspondiente a la Secretaría de Economía.

Morales Vázquez manifestó el rechazo total a la extinción indiscriminada de los fideicomisos, “que es tiempo de rectificar el rumbo, de pensar en nuestra gente, en cómo mejorar sus vidas, antes que hacer política”.