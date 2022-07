Cultivo de café en Chiapas sin productores jóvenes, ya quedan puros adultos

En los campos cafetaleros de Chiapas ya no hay productores jóvenes, las nuevas generaciones no se han interesado en este cultivo, las razones son muchas, la volatilidad de los precios internacionales, la falta de mercados de los cafés de Chiapas, las complejidades para el acopio y la comercialización, las grandes inversiones que se necesita hacer, la falta de apoyos del Estado Mexicano y un promedio de 3 años a partir del establecimiento de cultivos no se gana nada, explicó José Argüello productor de café en la finca Santa Cruz en el municipio de La Concordia en la región Frailesca.

En Chiapas se cultivan un promedio de 240 mil hectáreas de café, pero la edad promedio de los productores es de 50 años en adelante, es un tema controversial, los precios internacionales en los últimos dos años han estado muy bajo, no hay ganancias, la cultura cafetalera en el estado es vender cafés baratos, se invierte mucho y “termina siendo un negocio que no es negocio”, añadió en entrevista.

Argüello es miembro de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE), sus parcelas producen cafés de altura, bajo sombra, con sistemas orgánicos, pero para las nuevas generaciones el café no viene siendo un negocio, hay que salir fuera de Chiapas y del país para promocionarlo, hay que competir con grandes productores internacionales, por ello muchos jóvenes que vienen de los campos cafetaleros se están yendo a trabajar a los Estados Unidos de América.





Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE) / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Lo que estamos haciendo es promover los cafés diferenciados, que tengan un precio justo para poder ganar, cuando menos alcanzar los costos de producción que sirvan para el mantenimiento de los cafetales, se trata de tener profesionales del café entre los hijos de los productores pero ha costado mucho, se trata de que puedan prepararse en temas de fermentación, catación, de hacer un mejor café, añadió.

Más del 60 por ciento de los 170 mil productores chiapanecos aproximadamente son grandes de edad, entre los 50 y 60 años en promedio, a veces son buenos los precios del café de bolsa, arriba de los 120 dólares por quintal, cuando baja su valor, los jóvenes ya no quieren trabajar, para sembrar una hectárea en el primer año necesitamos mínimo 70 mil pesos, hay que empezar desde la selección de semillas, establecimiento del banco de germoplasma, establecimiento de viveros, producción de plantas, mantenimiento, siembra, fertilización, sanidad y cuidado, mencionó.





Más del 60 por ciento de los 170 mil productores chiapanecos aproximadamente son grandes de edad, entre los 50 y 60 años en promedio / Foto: Cuartoscuro





A partir de la siembra de las plantas hay que esperar mínimo tres años para empezar con la primera cosecha, y en ese lapso se requiere un promedio de 170 mil pesos en una hectárea, por ello buscamos siempre precios justos, comercio justo y cafés de especialidad, lo ideal es que una hectárea en plena producción alcance un promedio de 10 a 12 quintales por hectárea en grandes fincas, mientras que los pequeños productores alcanzan 2, 3, 4 y 5 quintales por hectáreas, por falta de inversión ante la falta de recursos, deberíamos alcanzar unos 35 quintales por hectárea para hacer negocio a 5 mil pesos el quintal, si no es así nada es negocio, apuntó.





A partir de la siembra de las plantas hay que esperar mínimo tres años para empezar con la primera cosecha / Foto: Cuartoscuro





Puntualizó que históricamente el estado mexicano no ha atendido la necesidad del sector cafetalero, siempre se carece de financiamiento, los recursos que llegan al campo cafetalero son generados por la propia AMECAFE, dinero de los productores que hacen una bolsa a través de ahorros, no obstante que los cultivos aportan servicios ecosistémicos para la humanidad y que bien podrían pagar a los productores los servicios ambientales que prestan a la humanidad.