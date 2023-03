"Cultura machista impide el crecimiento profesional de mujeres": Vicepresidenta de Canaco

La vicepresidenta de Mujeres de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, Susana Muñoz Luna, sostiene que existen grandes desventajas para que las mujeres puedan conseguir empleo y sobre todo, salarios justos, pues la cultura se sigue imponiendo a favor de los hombres, y en ese sentido, prepara un evento para el jueves 9 de marzo en el que mujeres compartirán experiencias sobre los problemas que enfrentan para conseguir empleo.

Muñoz Luna organiza el foro “Mujer, Empresa y Madre: El reto de Trascender - Testimonios de Mujeres Empresarias”, el cual se llevará a cabo el día 9 de marzo un día después del Día Internacional de la Mujer, con la finalidad que las empresarias que también son madres y comparten la responsabilidad con su familia, den sus testimonios de éxito a fin de inspirar a las mujeres a seguir adelante.

Dijo que el deseo es que las mujeres se lleven herramientas e información de valor que las ayuden a superarse y a tener más fortaleza emocional, por ello, estará presente la psicoterapeuta de Monterrey, Nuevo León, Adriana Pastrana, para el acompañamiento y apoyo a fin de apoyarlas a mejorar el ámbito personal, laboral y familiar.





Susana Muñoz Luna, sostiene que existen grandes desventajas para que las mujeres puedan conseguir empleo y sobre todo, salarios justos / Foto: CANACO





“Hay muchos obstáculos. Históricamente venimos de una cultura machista que poco a poco se está cambiando, aunque todavía no lo hemos logrado como quisiéramos, esa misma cuestión machista hace que la sociedad en general considere que la mujer cuando forma y críe a su familia, es como si no trabajara y en el trabajo se plantea que trabaje como si no tuviera familia”.

Con los hombres no ocurre lo antes expuesto y en el ámbito laboral siempre han tenido esa libertad, si los dos en la pareja trabajan cuando alguno de los hijos enferma quien se queda en casa viendo al hijo es la madre, ni siquiera lo preguntan los varones. Son roles que se han determinado en nuestra sociedad machista, no se ha entendido que el apoyo de la pareja es indispensable para el desarrollo laboral de las mujeres, enfatizó.





“La sociedad en general, nosotras mismas como mujeres nos exigimos mucho a la mujer una vez que esta tiene familia, esa sororidad debe nacer entre nosotras mismas, debe de buscarse que entre nosotras, nos busquemos, nos acompañemos y apoyemos. Considero que vamos en el camino, se están cambiando poco a poco esos estereotipos, la educación está permeando y las generaciones jóvenes ya están modificando esa mentalidad”, indicó.

Lo importante será ver que venimos en conjunto, hay que entender que somos un binomio y que juntos podemos llegar a todos los acuerdos que se puedan, hay obstáculos, es educativo y debemos empezar en casa, en las zonas rurales lamentablemente, se ha llegado a creer que la educación no es para las mujeres, cuando en una familia hay la posibilidad de educar a los hijos prefieren que sea a los varones y no a las mujeres, tienen la idea de que la cabeza de la familia es el hombre el que será el proveedor, añadió.





Afortunadamente ya muchas mujeres indígenas que están participando activamente en el aspecto laboral, se están capacitando. Ha habido una evolución, pero falta mucho que recorrer, se necesita mucho trabajo y tiempo. La educación tiene que ser una gota, las mujeres tienen que ser personas más exitosas y alcanzar la plena igualdad, tiene que haber una integración mejor y afianzar temas comunes.

No podemos negar que en los últimos 20 años la mujer ha tenido más participación, ha incrementado un 10 por ciento su participación en el ámbito laboral, pero hay obstáculos y la brecha más grande es los ingresos. Los salarios no son equitativos, la maternidad limita el desarrollo profesional de la mujer, cuando decide tener un hijo se frena su crecimiento profesional, las que se quedan en casa sienten culpa de no alcanzar sus objetivos, si deciden desarrollarse profesionalmente sienten una gran culpa por no dedicarse a los hijos, explicó.

Finalmente dijo que las mujeres que deciden tener familia y tienen apoyos para seguir creciendo laboral pueden lograrlo, en la actualidad hay directoras de empresas, gerentas, jefas de departamentos, jefas de personal, deberían tener el mismo salario en el mismo cargo, pero hay casos que por cuestiones culturales que no son iguales, el trabajo tiene que ser en armonía sin confrontarnos.