Hace meses que no andamos: Cynthia Ricci rechaza relación con Juan asesinado en San Cristóbal

Luego de que Cynthia Ricci en su cuenta oficial anunciará mediante un comunicado que ella no tenía una relación amorosa con Juan Manuel Ardavín, comenzaron los ataques a través de redes, ya que en la cuenta de Facebook de Juan se encontraban las fotos con fecha del 3 de junio donde el le proponía matrimonio, lo cual no coincide con lo que Ricci menciona.

La regidora aclaró que desde hace meses no tenía una relación con el, esto pone en jaque y es contradictorio a las publicaciones del Facebook de Juan Manuel, ya que la fecha en la que el tenía publicado la pedida de mano es de hace un mes y días, la publicación no estaba eliminada de la cuenta de Ardavín, ahora dichas fotos ya no se encuentran.





En un comunicado Cynthia Ricci asegura que desde hace meses no tenía una relación con Juan / Foto: Facebook | Cynthia Ricci





En las fotos se observa a el hincado entregándole un anillo junto a un niño y ella con los ojos vendados, así como un grupo de amigos que les hacía compañía para este evento emotivo, este acto se realizo en Playa Linda ubicada en Tapachula, Chiapas.

Puedes leer: Asesinan a balazos a Juan Manuel “N” en restaurante de San Cristóbal

Cabe mencionar que Juan Manuel se encontraba en un conocido restaurante llamado San Lorenzo ubicado frente al zoológico de San Cristóbal en la carretera que conduce a Zinacantán, el hoy occiso se encontraba con Leonardo Díaz, quién es familiar del alcalde de San Cristóbal Mariano Díaz y ante el ataque resultó ileso.

Fueron dos sicarios a bordo de una motocicleta quienes le arrebataron la vida a Juan Manuel; en Tapachula Juan ya había sufrido un atentado en un bar llamado "La Buchona" resultando ileso, por lo que este sería un segundo ataque del cual lamentablemente no se pudo salvar.





En la cuenta de Facebook de Juan se encontraban las fotos con fecha del 3 de junio donde el le proponía matrimonio / Foto: Francisco Vázquez En la cuenta de Facebook de Juan se encontraban las fotos con fecha del 3 de junio donde el le proponía matrimonio / Foto: Francisco Vázquez

FGE inicia investigación por homicidio de Juan Manuel "N"





Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 12 julio 2022. – La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Distrito Altos, inició carpeta de investigación por el homicidio de una persona del sexo masculino, en contra de quien o quienes resulten responsables, hechos ocurridos en el interior de un restaurante ubicado en el municipio de Zinacantán.

Elementos de la Policía Especializada, adscritos a la Fiscalía de Distrito Altos, acudieron al restaurante San Lorenzo en la carretera vieja San Cristóbal de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Pozo Colorado, del municipio de Zinacantán, donde una persona fue ultimada por impactos de proyectil de arma de fuego.





Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Distrito Altos, inició carpeta de investigación por el homicidio / Foto: FGE





Tras establecer los protocolos de homicidio vigente en el estado de Chiapas, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las primera diligencias y levantamiento del cadáver para trasladarlo al servicio médico forense, para realizar la necropsia de ley.

Ante el hallazgo, se dio inicio a la carpeta de investigación por el delito de Homicidio en contra de quien o quienes resulten responsables, en agravio de quien en vida respondía al nombre de Juan Manuel "N".