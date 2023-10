Da inicio la campaña "MAI Rosa" en Tuxtla Gutiérrez, mira de que se trata

Arranca en Tuxtla Gutiérrez la campaña "MAI Rosa", por el mes de octubre este módulo se convierte en Rosa, esto en unidad a la Secretaría de Igualdad y Género, con la finalidad de atender gratuitamente a mujeres que deseen realizarse exploraciones mamarias, talleres de exploración, así lo informó Guadalupe Alfaro Zebadúa, Secretaria de Salud Municipal.

Así mismo indicó que se tienen pruebas de VIH y Sífilis, ultrasonidos con pases, es decir se realiza la exploración y si se detecta masa proceden al ultrasonido, posteriormente detectando algo más realizan la mastografía y así sucesivamente.

"Pedimos que se acerquen al mismo tiempo en las Clínicas de la Mujer, en donde estamos arrancando hoy las campañas gratuitas en las clínicas con los mismos servicios y a lo mejor un poco más, ya que podemos hacernos el papanicolao de inmediato y la colposcopía", informó Zebadúa.

En Tuxtla Gutiérrez pese a ser capital informó que cada año ha ido en aumento los casos de Cáncer de Mamá, sin embargo el primer lugar de Cáncer se posiciona el Cáncer Cervicouterino, pero el aumento por muertes de Cáncer de Mama es notable en la ciudadanía capital año con año, siendo el más frecuente, indicó.

"Como mujeres tenemos que actuar, tenemos que perder el miedo a la autoexplorasión, perder el miedo a acudir a una atención médica, si tenemos una bolita tenemos que ir, aunque a decir una patología mamaria el 90% es benigna, sin embargo ese 10% es el que tenemos que estar vigilando", enfatizó Guadalupe Alfaro.

Así también explicó que existen muchos mitos que inpiden a las mujeres no acudir al médico ya que piensan que por tener una bolita de tiempo atrás, no le ven la importancia, o bien pena de tomarse y verse frente al espejo para ver las diferencias, entre los mitos también está el machismo, en donde los hombres impiden a las mujeres no autoexplorarse y entre más edad tienen las mujeres no quieren salir de su casa a un chequeo médico.

Finalmente informó que esta campaña estará durante esta semana, por lo que invita a las mujeres a que acudan a cualquier clínica de la mujer de Tuxtla Gutiérrez y se puedan prevenir el Cáncer de mama