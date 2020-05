Da positivo de Covid-19 titular de Pueblos Indígenas en Chiapas

El Secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas del estado de Chiapas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán habría dado positivo a la prueba del Covid-19 y sería uno de los 22 casos nuevos registrados en las últimas 24 horas en Chiapas.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial en Twitter "quiero informarles que me hice la prueba del Covid-19, sali positivo. hoy me encuentro totalmente aislado, siguiendo las medidas que nos indica la Secretaría de Salud y me siento bien", señala el texto.

Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas

Cabe destacar que el pasado jueves se realizó reunión de gabinete en el que estuvieron presentes titulares de las dependencias y funcionarios de primer nivel, además del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, reunión en la que participó Emilio Ramón Ramírez Guzmán.