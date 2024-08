Darío Vidal canta en colectivos para costear los gastos escolares de su hija

Tuxtla Gutiérrez.- Con el inicio del ciclo escolar cerca, Darío Vidal ha recurrido a cantar en el transporte colectivo como una forma de reunir los recursos necesarios para cubrir los gastos escolares de su hija, quien está por comenzar el kínder. Darío se dedica a interpretar canciones en distintas rutas de la ciudad con la finalidad de obtener ingresos para comprar útiles, ropa y zapatos.

La Sima de las Cotorras: Un tesoro natural en el corazón de Chiapas

Tras interpretar varias melodías en un colectivo de la ruta A, Darío Vidal expresó que esta actividad la realiza con el fin de solventar sus gastos y sobre todo ahora que se acerca el regreso a clases tiene como meta el reunir lo necesario para los zapatos escolares de su hija, quien ingresará al jardín de niños.

En busca de recolectar dinero para su hija / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas La necesidad en este ciclo escolar ha perseguido a vario padres debido a los precios de los útiles / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

“Lo hago más que nada para poder juntar lo que necesito tanto para mis gastos como para gastos de mis hijos, ahorita que se tiene que comprar lo que son los zapatos que usan mi hijo ahorita que van al kinder, que ya los que tienen no le quedan”, comenta Darío.

El joven, además de cantar, también se desempeña como payaso, señalando que estas labores las hace con mucho gusto, además que en muchas ocasiones, las personas suelen remunerarle su trabajo. Sin embargo, se ha enfrentando a situaciones discriminatorias, principalmente por su vestimenta, lo cual le ha desanimado.

"Hay gente que sí, apoya pero también hay gente de que solamente se dedica a juzgar de porque no buscas un trabajo porque no te dedicas a otra cosa. Me han dicho cantas feo, pero lo hago de corazón, y es porque yo quiero hacer toda la vida".

Local 5 Datos clave que debes conocer antes de visitar Chiapas

Darío sigue una ruta específica que lo lleva a distintas zonas de la ciudad, desde la mañana hasta altas horas de la noche. Principalmente suele buscar subirse al transporte colectivo, pero también suele cantar afuera de los bares y en algunos restaurantes.

“Comienzo aproximadamente desde las 10 de la mañana y hay veces de que he parado hasta las 4 o 5 de la mañana, pero porque he llegado a cantar a la zona de antros, ya mucha gente me ha visto ahí, algunos dicen: "es que seguramente va para tomar" No. Pueden preguntarle a la taquería que está afuera del INE a la que está enfrente del señor cantina, me conocen como el chavo que llega a cantar", dijo Darío.

La necesidad urgente de Darío es conseguir los zapatos que su hija necesita para el inicio del ciclo escolar, además de otros artículos básicos como loncheras y botellas de agua. Darío puede ser encontrado cantando en los colectivos, buscando asegurar que su hijo pueda iniciar sus estudios con lo necesario.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️