De nueva cuenta, migrantes rebasan capacidad del INM en Tapachula

El Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula se ha visto rebasado para atender la crisis migratoria y brindar atención a los miles de migrantes de diferentes nacionalidades que esperan salir de Tapachula a través de su programa de reubicación a otros Estados de la República Mexicana.

Este día, los pocos elementos del INM y la Guardia Nacional no se dieron abasto para atender a los extranjeros, quienes duerme afuera de ese inmuebles desde hace cuatro días.

Los inconformes acusan al INM de no llegar temprano al Estado Olímpico y querer empezar la atención a las 10 de la mañana y con un ritmo demasiado lento y burocrático, cuando ellos llevan días durmiendo en ese lugar, pasando hombre y sin dinero.

“Todos los migrantes estamos sufriendo mucho en esta ciudad, solo queremos irnos de acá lo más pronto posible, pues no hay nada para nosotros”, expresó Pierre, originario de Haití.





El declarante comentó que ellos ya tenían un orden establecido en el Estadio Olímpico desde ayer, pero llegó personal de migración tarde y llamó a todos hasta adelante, por ende, se armó el desorden y ante eso, simplemente se fueron sin dar explicaciones.

“Inmigración no quieren hacer nada por los que llevamos tres días o cuatro días acá, solo vienen a tomar fotos y decir que somos malos y se van, así como paso hoy”, abundó.

Pidió a la autoridad que tenga mayor orden y que lleguen más alimentos para que puedan avanzar más rápido y sacar a las miles de personas de Tapachula lo más rápido posible.





Johnny, igual de nacionalidad Haitiana, explicó que el desorden lo pone el INM en su forma de trabajar, pues llega tarde y se quiere ir luego, cuando en ese lugar hay varias niñas, niños y mujeres aguantando calor, sol y hambre para ser atendidos temprano.

“Migración volvió a llegar tarde así como ayer y eso no es posible, pues acá hay menores tirados en el piso desde hace cuatro días, hombre eso no debe pasar en ninguna parte del mundo y mira ya se fueron de nuevo”, manifestó.

Abundó, “mira, ahorita ingresamos al Estadio para poner un orden y darle una ficha a cada una de las personas, pero mañana viene migración y lo quiere hacer a su modo y es donde empieza el descontrol”.













No todos esperan, algunos deciden avanzar en caravana

Ante la desesperación de no poder abordar un autobús, migrantes armaron cuatro contingentes que avanzas por la carretera costera tratando de llegar al centro del país, en busca de documentos para estar de manera legal en territorio nacional.

El primer contingente salió del Estadio Olímpico ayer por la noche, los tres primeros contingentes están integrados por 600, 400 y 300 personas de diferentes nacionalidades entre niñas, niños, mujeres y hombres.





El primer contingente que salió ayer fue organizado por un grupo de cubanos que no quisieron esperar los autobuses que ofreció el Instituto Nacional de Migración (INM), ya que acusaron que están desesperados y lo único que quieren es avanzar.

El contingente más grande se organizó en el Estadio Olímpico tras la falta de capacidad del INM de atender a miles de personas que esperaban desde ayer a los agentes de migración, para que iniciaron sus registro y poder abordar un autobús.





Sobre distintos tramos de la carretera costera de Chiapas en este momento avanzan más de 2 mil 300 migrantes de distantes nacionalidades que buscan alcanzar la Ciudad de México u otro estado para realizar sus trámites migratorios.

“Sólo queremos pasar que nos dejen irnos. Ya hemos esperado pero nos ha mentido la autoridad migratoria. Hoy llegaron al mediodía y nos dicen que nos van a pode t atenderán hasta el martes. Ya no podemos esperar. Tenemos días durmiendo a la intemperie. Solo nos engañan y no nos atienden”, señala el hombre de aproximadamente 40 años, quien dice que ya no tienen dinero ni para comprar agua dijo a quien se entrevistó en el km. 2.5 del libramiento sur.

