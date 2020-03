Debe investigarse las denuncias de acoso sexual y laboral en COBACH: Marcelo Toledo

Debe investigarse las denuncias de acoso sexual y laboral en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), debe hacerse justicia, expuso el diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), expuso que debe escucharse y poner atención a las denuncias que han realizados alumnas de la institución, para que si existen culpables de aplique la ley.

Local Alumna denuncia por acoso sexual a maestros de la facultad de medicina de Tapachula

Sin embargo, el ex académico de la institución enfatizó que la aplicación de la ley implica darle la razón a quien la tiene, es decir, tampoco se trata de acusar sin fundamento, no se puede acusar cuando no hay pruebas, ni pretender fundar cuando no hay delito que castigar.

Tenemos que partir de la escucha y de la presentación de las pruebas, no hay que callar cuando existen delitos que denunciar y castigar, pero tampoco debe acusar sin los elementos, o porque los docentes hayan sido rigurosos, hay que ser justos, enfatizó Toledo Cruz.

Comentó que la cuarta transformación de la vida pública del estado es precisamente eso, no callar, tampoco inventar, ni pretender causar daño a alguien cuando no existen delitos, y cuando se denuncie tiene que presentar las pruebas, y a eso convocó a los jóvenes estudiantes, tanto de esa como de otras instituciones.

/BJ