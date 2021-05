Debemos sumar a favor de la paz y la seguridad: INE

El Vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, Arturo De León Loredo, hizo un llamado a todos los actores políticos y a la sociedad en general, a ocuparnos del mejor presente para vivir el mejor futuro, las elecciones del 6 de junio son de interés central para el país y para el estado, en las que no debemos fallar, sino sumar a favor de la paz y la seguridad.

Dijo que el pasado lunes 24 de mayo venció el plazo para que los partidos políticos registraran representantes en las 6 mil 652 mesas directivas de casillas, tienen que ser dos propietarios y dos suplentes, los partidos locales un propietario y un suplente, así como los independientes, que recibirán copia de la documentación que se levante en la casilla, así como un representante general por cada 10 casillas urbanas y cinco rurales para vigilar la jornada electoral.

Por otra parte, este 25 de mayo vence el plazo para realizar trámites de reimpresión de credenciales de elector que no modifica el padrón electoral y listado nominal, toda vez que se entrega al ciudadano una credencial igual como la que perdió, se ha verificado el material electoral y el 31 de mayo iniciamos la entrega del material electoral a los presidentes y presidentas de las mesas directivas de casilla, el miércoles estará terminando.

Local INE: Listos ciudadanos que serán funcionarios de casillas





El jueves y hasta el sábado se entregará lo extremo y con ello estaremos listos para la jornada electoral en la que se espera instalar 6 mil 652 casillas, sin embargo, se ha hecho modificación a los listado de ubicación, en el distrito electoral federal 11 de Las Margaritas se ha dado de baja a 70 casillas del municipio de Oxchuc, dado que no hubo condición es para la instalación.

Desde el 2019 las comunidades indígenas de Oxchuc abandonaron el sistema de partidos políticos para la elección de sus autoridades municipales, su ayuntamiento por segunda vez consecutiva será por sistemas normativos internos y con ello, no autoriza la instalación para la votación para diputado federal y diputado local.

Otro caso el 13 de Huehuetán en el municipio de Honduras de la Sierra donde localidades inconformes con su adscripción, eliminando así 8 casillas para el 7 de junio, a la vez, existe preocupación por los problemas sociales de Venustiano Carranza, va a depender de las condiciones que se vayan presentando y de lo que nos informen las autoridades competentes, donde se han recibido mensajes de que no permitirán actividades institucionales.

Mientras que en el municipio de Tila donde se proponen 89 casillas, en el ejido Tila no han permitido la instalación de 12 casillas afectadas peor no se han dado de baja y se espera tener la anuencia de instalación.

⏳ #CuentaRegresiva

A 12 días de la Jornada Electoral, #INEChiapas se encuentra listo para recibir a 3 millones 780 mil 216 ciudadan@s en las más de 6 mil casillas y ejerzan con libertad su derecho al voto.

Recuerda que el próximo 6 de junio, ¡#VotarEsSeguro!#Elecciones2021MX pic.twitter.com/LaWe4ADhwZ — INE Chiapas (@INE_Chiapas) May 24, 2021

De León Loredo señaló que tras el robo del material electoral en el municipio de Siltepec "vemos que hay condiciones para realizar las elecciones y esperamos condiciones de seguridad y de gobernabilidad para sacar adelante el compromiso con la ciudadanía del estado de Chiapas".

En el caso de Honduras de la Sierra existe interés de un sector de la población por ejercer su derecho al voto, quedarán 8 casillas que esperamos que sí puedan funcionar, y que sería la primera autoridad a elegirse por sufragio, la que funciona actualmente es un Concejo Municipal nombrado por el Congreso del Estado, al ser municipio de reciente creación.

Dijo que la seguridad para la jornada electoral estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que deberá proveer el numero de elementos según las circunstancias, ojalá los elementos sean los suficientes para disuadir cuando haya manifestaciones como los ocurrido la mañana del lunes en Siltepec.

Local IEPC pide a los electores ejercer un voto informado el 6 de junio

Un mínimo de elementos de seguridad serán 5 por cada centro y cada bodega electoral para generar certeza en el manejo de la documentación electoral, incluso podrían ser dos elementos en cada lugar, pero el convenio firmado es de cinco elementos de seguridad, la misma autoridad deberá determinar el reforzamiento donde se requiera, como Pantelhó en el distrito federal 2, que generan incertidumbre y que nos ha detenido en algún momento la acción institucional.

Expuso el Vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE en Chiapas que si fuera estrategia política el no permitir instalar casillas sería equivocada, a nadie le beneficia, se ha firmado el Pacto de Civilidad Política para el desarrollo de los procesos electorales federal y local y lo mismo la jornada electoral, como para la aceptación de resultados.

Puntualizó que quien no esté de acuerdo con los resultados de la jornada electoral, tendrá el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales, local y federal, pero no realizar hechos de violencia, no somos estados de guerra, por lo tanto, actuemos con responsabilidad, es el llamado a los partidos y candidatos, la población electoral en el estado es de 3 millones 780 mil 216.