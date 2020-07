Deben existir condiciones seguras para el regreso a clases: CNTE

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió al gobierno federal que existan las condiciones para un regreso a clases con las garantías de salud de todo el personal docente y administrativo que laboran en las escuelas.





“El regreso a clases para la coordinadora nacional no tiene una fecha, como lo hemos analizado y manifestado, no podemos permitir el regreso a clases de manera irresponsable sino se cuentan con todos los recursos necesarios que garanticen no solo sanidad, sino la vida misma de quienes interactuamos dentro del proceso educativo”, afirmó Pedro Gómez Bahamaca, líder de la Sección 7.

“Poníamos el ejemplo y debe quedar claro que es una situación en todo el país, que hay grupos que están conformados de más de 40 niños en un salón de clases, en Chiapas hay comunidades que tienen más de 50 alumnos en un salón de clases, nos imaginemos ese ambiente encerrado donde apenas y el maestro puede caminar en ese espacio, por eso sería un acto totalmente irresponsable y emitir un juicio de valor para el regreso a clases sin tomar en cuenta estas condiciones”, agregó el líder del magisterio en Chiapas.





Lo primero que se tiene que exigir y valorar es la vida de los niños, del padre de familia, del docente y del trabajador

Mencionó que otro grave problema en las comunidades de Chiapas es la falta de agua potable, “quien va a garantizar el cumplimiento de todo lo que corresponde a cuidar esta parte que pone en riesgo la vida de los niños y las niñas sea garantizado por los trabajadores, más que por el estado mexicano, no se puede sangrar a los padres de familia”.

´Se ha notados todas las carencias que existen en los institutos que dan seguridad social a los mexicanos en todo el país, sobre todo en el Issste y que estos meses de encierro, fuera de las calles que han servido para reflexionar queremos decirles que es necesario dejar bien claro, que, si bien se ha dado atención en clínicas covid, también se han dejado de atender otras enfermedades crónicas que el magisterio padece que no se están siendo atendidas por el Issste´.

Dijo que, si eso hacen con el magisterio, pues no se sabe lo que han hecho con otras personas que no están organizadas y que se vio en medios de comunicación que se han muerto en las calles.