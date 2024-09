Defensores de los Derechos Humanos son amenazados y perseguidos por el gobierno

Integrantes de Defensores de Derechos Humanos en el estado de Chiapas, constantemente son amenazados, hostigados, perseguidos por el propio gobierno, a través del ejército y la guardia nacional, se ponen las denuncias, pero nadie le da seguimiento, las carpetas de investigación desaparecen, o simplemente no le quieren dar seguimiento, esas son las consecuencias y peligros que sufren los integrantes de Defensores de Derechos Humanos.

Al respecto, Luis Alonso Abarca González, Coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, en San Cristóbal, en entrevista dijo que actualmente los defensores de Derechos Humanos sufren constantemente amenazas, persecuciones, a pesar de las denuncias interpuestas en la fiscalía o en la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos no investigan el caso, “ellos protegen al gobierno, al ejército, la guardia nacional o la policía, pero si existen amenazas en contras de nosotros”.

“En el actual gobierno que se habla de que las cosas cambiaron y que se respetan los Derechos Humanos, esto es totalmente falso, nadie nos protege, están los desapariciones, las ejecuciones, por supuesto que el gobierno tiene una estrategia de descalificación a cualquier Defensor de Derechos Humanos, si denuncias contra el gobierno, la CNDH, lejos de proteger pues no lo hace, cualquier queja que hay contra el ejército, la guardia nacional la policía, no le dan seguimiento, porque ellos protegen al gobierno, en mi caso me detuvo la guaria nacional, presenté la denuncia y al rato la comisión nacional sacó un comunicado descalificando mi labor”, señaló.

Luis Abarca dijo que ha recibido amenazas directamente del gobierno, como Defensor de Derechos Humanos le han dicho que está en la lista negra, se han presentado diferentes denuncias sobre las agresiones que han recibido, pero queda en el archivo, “está el caso de la desaparición de dos integrantes de la Ocez-Región Carranza, se denunció los hechos y hasta el momento nadie ha hecho caso, seguimos siendo desprotegidos, seguimos amenazados y hostigados”.

“Yo en lo personal he recibido amenazas, hostigamientos, persecuciones y la descalificación de mi trabajo que hacemos como Defensor de Derechos Humanos, siempre hay violencia en las comunidades y nosotros tratamos de protegerlos, denunciar los hechos, pero el mismo gobierno nos descalifican nuestro trabajo, a través del ejército o la guardia nacional nos persiguen, no tengo duda de que a mí me tienen bien ubicado, eso estoy seguro, nosotros acompañamos a las víctimas y eso el gobierno no les gusta”, concluyó Abarca González.

