Demanda de atención a Preparatoria Militarizada llegó a Palacio Nacional

Directivos, personal docente, alumnos y padres de familia de la Escuela Preparatoria Mixta Militarizada “Angel Albino Corzo”, del municipio de Berriozábal llegó a Palacio Nacional este martes 8 de febrero, la aspiración es encontrar respuestas para la regularización, la construcción de espacios educativos, el pago de salarios que se adeudan por más de 5 millones de pesos y protección laboral para el personal.

La presidenta del Comité de Padres de Familia, Siria Gómez Rodríguez, explicó que la Escuela Preparatoria Mixta Militarizada “Angel Albino Corzo”, otro de los proyectos inconclusos del gobierno de Manuel Velasco Coello, ahora senador por la vía de la representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La demanda de atención a Escuela Preparatoria Mixta Militarizada de Berriozábal llegó a Palacio Nacional / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Reveló que la institución se creó en el año 2015, les dio matrícula siendo secretario de Educación, Ricardo Aarón Aguilar Gordillo, pero no les construyó edificio, no obstante que ya han egresado cinco generaciones en espacios prestados el gobierno del estado no les ha edificado su propia infraestructura.

Desde su fundación, la Escuela Preparatoria Mixta Militarizada “Angel Albino Corzo”, no cuentan con instalaciones propias, la demanda es de garantías laborales para todo el personal porque también la demanda de jóvenes y jovencitas de nuevo ingreso es cada vez mayor, actualmente se atienden a 200 alumnos.

Gómez Rodríguez insistió que suman ya seis años sin obtener resultados en la gestoría, el sueño y la ilusión es poder contar con instalaciones dignas, actualmente la institución de educación media superior en el municipio de Berriozábal labora en instalaciones que le presta la Escuela Telesecundaria Número 088.

Puntualizó la representante de los padres de familia que desde del día 30 de noviembre del 2020 cuenta la institución con la escritura pública del terreno para la construcción de instalaciones pero no ha sido incluida en el proceso de atención por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa, ni por parte de la Secretaría de Educación de Chiapas, son 22 docentes que laboran en la institución fundada en el 2015.