Demandan la presencia de la titular de la CNDH en la frontera sur

El presidente de la Fundación México Presente, Agustín Figueroa Flores, pidió la presente en la frontera sur del país, de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, para coadyuvar en los temas torales de la migración que no se están abordando.

Mencionó que ha habido la presencia de los visitadores, pero no de la titular a quien podrían estar enterando de la situación, pero los escenarios son complicados como el hecho de que la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula no ha estado en las mejores condiciones, presenta sobre población, mala atención a los migrantes, insalubridad y presencia de niños lo que no debe ocurrir.





Subrayó que el tema migratorio es tan delicado, ahí la frontera sur puerta de entrada de países de Centro y Sudamérica a México el gobierno de Chiapas debería abrir una oficina de coordinación y de atención a migrantes para atender la problemática en coordinación con la CNDH y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante una conferencia virtual con activistas y grupos defensores de derechos humanos de migrantes con la encargada de la quinta visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Elizabet Lara Rodríguez, pidió a la ombudsman puntual seguimiento a la visita de los 15 diputados federales del día lunes 10 de febrero a la frontera sur.

Figueroa Flores observa falta de comunicación y de coordinación entre los diputados federales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solamente se aprecia personal de la secretaría de Gobernación (SEGOB) que autorizan y regulan el tema de migración.





Elizabet Lara reconoce debe combatirse el abuso de las instituciones por ello la CNDH cuenta con 10 oficinas en la ruta migratoria del país, incluyendo Tapachula y San Cristóbal de las Casas, las otras más cercanas en Villahermosa Tabasco e Ixtepec Oaxaca, en cada una con 10 personas para la defensa de los derechos de los migrantes.

A su vez, Fátima Guadalupe Mazú, colaboradora del albergue de migrantes Hermanos en el Camino de Ixtepec Oaxaca, compartió que a pesar de la contingencia por el coronavirus (Covid 19) en México, los migrantes siguen intentando atravesar el país, durante la última semana pasaron por nuestra casa 25 personas solicitando atención.

La determinación nuestra ha sido dura al cerrar las puertas, pero pensando en resguardar a quienes desde mediados de marzo ya estaban con nosotros, la decisión es difícil pero no tiene que ver con nuestro compromiso humanitario sino pensando en función de evitar un contagio.





