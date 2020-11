Dengue, entre principales enfermedades trasmitidas en México

El dengue en México y Chiapas es una de las principales enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV'S), a pesar que se ha tenido una importante reducción de su propagación en todo el territorio nacional, indicó Danis Lozano, director del Centro Regional de Investigación en Salud Pública (CRISP).

Destacó que en el país y en tierras chiapanecas hay enfermedades como paludismo y chagas, pero si se ve en el sentido de la población que está siendo afectada, el dengue es el que más infectados tiene en toda la República Mexicana.





Indicó, que actualmente los casos de dengue se están concentrando en Jalisco con más de 3 mil, en Tamaulipas alrededor de mil 300, Michoacán mil 600 y San Luis Potosí con más de mil 100, esto, en la semana 43 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

“Chiapas está actualmente en el número 16 de estados con esta enfermedad, porque ha tenido una reducción del 50 por ciento, pero podría ser menos, ya que la presencia del coronavirus a ocasionado que las personas con alguna cepa de dengue no lleguen a los centros de salud por temor a contagiarse de SARS-CoV-2”, expresó.

Destacó, que están trabajando con las técnicas del insecto estéril (SIT) y la de infección con Wolbachia, en ambas técnicas se liberan mosquitos machos para reducir las poblaciones de hembras que son las que transmiten la enfermedad.

“Para identificar las áreas de riesgo de dengue se están utilizando imágenes con drones, que ya se están implementando en otras partes del mundo y por la presencia del covid-19 de los mejores métodos para evitar riesgos de contagios”, expresó.

Indicó, que los casos de Dengue son benévolos actualmente en Chiapas y Tapachula, ya que no se ha presentado una alta incidencia como en años pasados que se registraron más de 2 mil casos, y se espera que siga así en los próximos años.





Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





Pidió a los ciudadanos que se mantengan los tanques limpios, no tener recipientes que acumulen agua y se limpien los lugares con vegetación para que no sean sitios de reposo de los moscos transmisores de esta enfermedad.

Finalmente, dijo que se debe seguir con las medidas sanitarias para el coronavirus, ya que la combinación de alguna cepa de dengue puede incrementar la dificultad de la salud de los tapachultecos.





