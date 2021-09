Denuncia alianza del autotransporte exclusión en proyectos de modernización

El presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas A. C., Bersain Miranda Borraz, acusó al Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, de excluir al sector transporte del proyecto de modernización, sin antes haber resuelto el conflicto económico y social del Conejobus y Tapachultecobus por la desaparición de la sociedad sin respetar derechos de los concesionarios.

En conferencia de prensa, dijo que el gremio hemos manifestado la posición de la organización para cobrar el gobierno del estado, sobre todo, con los proyectos de modernización del transporte, el Conejobus y Tapachultecobus no era malo, sino sustentable, tenía soporte técnico, nos tocó colaborar para realizar las corridas financieras y eran de gran visión, visualizaba que en tres años se sustituirán esas unidades por vehículos de mayor capacidad pero con piso bajo.





El fracasó del proyecto fue porque el gobierno de Juan José Sabines Guerrero lo convirtió en una agenda de colocaciones de empleados, había más personas en la nómina que vehículos, convirtieron el proyecto en la caja chica de la corrupción, explicó ante los medios de comunicación.

Dentro de los acuerdos establecidos es que en el supuesto fracaso a los compañeros concesionarios se les reintegraría el derecho de su concesión, ahora sabemos que van a ser desplazados por un nuevo proyecto que impulsa el Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, en el que no están considerados los transportistas.

Miranda Borraz explicó que el funcionario anda pregonando un proyecto de modernización pero no se ha compartido con los transportistas, sí con cámaras empresariales que no van a invertir y están desplazando a los transportistas que sí invertirían en la modernización.





Dijo que son los concesionarios los que deberían ser considerados en los proyectos de inversión, no nos oponemos a la modernización la respaldamos, estamos en disposición de colaborar para un servicio seguro, decoroso y confortable, con garantías jurídicas para la inversión, lamentablemente la Ley de Movilidad y Transporte excluye al sector de la prestación de un servicio de calidad y abre las puertas a externos de participar.

Por otra parte, comentó el dirigente, que sólo pide garantías para la inversión, entre ellos la conformación de los Consejos Consultivos a efecto de que se transparente el otorgamiento de concesiones, lo que no ha querido efectuar la Secretaría de Movilidad y Transporte, y en ese sentido se mantendrá nuestra lucha en la defensa de nuestros derechos e intereses.





Aclaró que el sector organizado no está en contra de la presentación del proyecto de modernización del sector transporte a las cámaras empresariales, pero no son los que van a invertir, porque no es su sector, y se estarían violentando derechos de los mismos convocados y el gremio, de acuerdo con la misma Ley de Movilidad y Transporte, por lo que nos defenderemos hasta las últimas consecuencias.

Tampoco estamos en contra de que se entreguen más concesiones en todas las modalidades, las necesitamos, pero que se realice con transparencia, para quienes tienen derechos, para gente que trabaja en el sector, no para externos, ni para quienes la Secretaría de Movilidad y Transporte pretende beneficiar, tiene que darse en el marco del Estado de Derecho, sin corrupción, ni impunidad, puntualizó.