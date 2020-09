Denuncian a comandante de la SSPyPC de Tapachula

María "N", profesora en el municipio de Tapachula denunció al comandante de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Eduardo alias "El Pichón" por acoso sexual y amenazas de muerte y lo hizo responsable de lo que le pueda suceder a ella y su familia, pues teme por su integridad física.

“Es indignante todo lo que me está pasando la fiscalía a cargo de Roger Villanueva Ovando no ha hecho nada, este hombre al que responsabilizo de lo que me pueda suceder es comandante de la sectorial en Tapachula, es mi vecino y desde hace ocho años que me anduvo pretendiendo, me anduvo acosando y como no le hice caso ya toco a mi hijo y lo amenazó de muerte”, afirmó Norma "N".

Agrega que por estos hechos hizo la denuncia correspondiente “lo denunciamos en la fiscalía, y hasta ahora no le han hecho nada, ya fui a derechos humanos, he tocado puertas en siete instituciones y nadie me ha ayudado, ya acudí con la presidenta municipal de Tapachula porque temo por mi seguridad pero nadie me da respuesta ni ayuda”, precisó.

Además dice que lo han amedrentado persona de la secretaria de seguridad pública, pues llegan elementos a vigilar su casa, le han instalado cámaras de vigilancia y por ello ha optado en vivir en otro lugar, por lo que pide a las autoridades le brinden seguridad y atención a su caso.

Dice que por ahora le han ofrecida dinero para desistir de la demanda y ahora tuvo que dejar su casa con domicilio en Tapachula, y ahora vive en una iglesia “solo quiero que cese el hostigamiento, estoy resguardada en una iglesia católica y responsabilizo a Eduardo Enríquez Posada de lo que me pueda pasar a mí y mis hijos”.