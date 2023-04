Denuncian a exsecretaria federal de causar división en la Selva Lacandona

Los pueblos indígenas de la Selva Lacandona en el municipio de Ocosingo han acusado a Julia Carabias Lillo, exsecretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, de causar división en su territorio. Carabias estableció la empresa Natury y Ecosistema Mexicano, con permiso temporal de los Bienes Comunales para explotar 80 hectáreas en Chajul y Sendales, pero con su estrategia de división y compra de apoyo, busca perpetuarse y apoderarse de las tierras, según explicó el presidente de la Comisión de Bienes Comunales, Chankin Kimbor Chambor.

Según los pueblos indígenas, Carabias llegó a la Selva Lacandona para explotar los recursos naturales a través del turismo, no para contribuir a su conservación. Se financia engañando a la gente de que la Comunidad Lacandona recibe donaciones cuando no es cierto, y solo ciertos grupos se benefician, no toda la comunidad. La acusan de ser una saqueadora que manipula a la gente.

La división en la Comunidad de la Selva Lacandona comenzó en 2014 cuando el acuerdo entre la comunidad y Carabias expiró, después de diez años de acuerdo, y la determinación de la Asamblea General fue que no habría más acuerdos firmados con Carabias Lillo. Sin embargo, en cada elección de autoridad, ella intenta imponerse con la compra de conciencias.









Las tierras pertenecen a los Bienes Comunales Zona Lacandona, según la resolución presidencial de 1971, que otorgó 614,000 hectáreas. En 1978, se reconoció a los Choles y Tzeltales con los mismos derechos. En 2005, hubo un proceso de igual reconocimiento de derechos, no solo para los Lacandones sino también para los Choles y Tzeltales, un universo de 1,678 miembros de la comunidad que acuerdan que no habrá más permiso para que Julia Carabias Lillo permanezca en la zona.

Julia Carabias siempre ha actuado en contra de los recursos naturales. En 1993, como presidenta del Instituto Nacional de Ecología, causó un conflicto entre Chiapas y Oaxaca con la supuesta reserva ecológica La Gringa, que nunca existió. En la Selva Lacandona, busca apoderarse de esas 80 hectáreas, y la comunidad no lo permitirá. Ha habido una historia de ataques contra sus comunidades, y hace algunos años, como presidente de los Bienes Comunales, Carmelo Chambor Yuk, fue amenazado junto con su familia para permitir que ella estuviera presente en la zona y explotara los recursos naturales.









“Ahora he sido amenazado de muerte y desaparición por parte de Julia Carabias Lillo, a través de la gente de la zona que manipula”. Además, otra institución que financia al grupo de Julia Carabias Lillo es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con lo que se comprueba que el Estado Mexicano es el causando de la división en la Comunidad Zona Lacandona, expuso.

El martes, acudieron al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 3 de Tuxtla Gutiérrez para exigir justicia y la pronta aplicación de la ley. En 2014, la comunidad de la Zona Lacandona decidió no confiar solo en los Lacandones para ser el comisionado, sino también entre los Choles y Tzeltales. Ese mismo año, el mismo órgano jurisdiccional con sede en Comitán de Domínguez de denunció por parte de los que respaldan a Julia Carabias supuesta imposición y violación de derechos de elección de las autoridades y estamos pidiendo solución justa de acuerdo con la determinación de la asamblea.





El abogado defensor de los Bienes Comunales, Esteban Alejandro Covits, explicó que el comisariado está peleando por el progreso de todos, están llegando beneficios, pero los contrarios hacen creer lo contrario, precisamente para mantener la división, y permitir la estancia de la empresa de Julia Carabias Lillo, que manipula personas y está causando una división terrible, al grado que no se le permite o acceso al Comisariado a sus oficinas, con representación que no les corresponde.

Exigen realización de la audiencia en el Tribunal Unitario Agrario, imparcialidad en el dictado de la sentencia en el expediente Agrario 215/2022, emisión pronta y expedita de la sentencia en el expediente 215/2022 a favor de la paz, la única y el progreso de los pueblos originarios, respeto absoluto del deslinde y medición del terreno comunal que ejecutó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, entrega de plano definitivo de los Bienes Comunales, la salud inmediata de Natura y Ecosistema Mexicanos del territorio de los Bienes Comunales, que se reconozca que no hay indignas de primera ni de segunda y que todos somos iguales ante Dios y ante la ley, renuncia inmediata de la magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 3 de Tuxtla Gutiérrez, por ser incompetente para atender el caso en el expediente 215/2022 y por demostrar a todas luces su parcialidad a favor de un grupo con interés ajenos a la Comunidad Zona Lacandona.