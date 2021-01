Denuncian a la UNICH ante la CEDH por presunto acoso laboral

Luis "N", empelado de base y sindicalizado de la Universidad Intercultural de Chiapas, levantó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por hostigamiento y discriminación por la actual rectora Leticia Pons Bonals.

De acuerdo al quejoso, señala que una vez que ha despedido a varios trabajadores de esa institución, la actual rectora carente de sensibilidad sobre legalidad y derechos humanos estipulados en la Constitución, ha hostigado a Luis "N", esto por medio del abogado general, el Lic. José Luis Vicente.

“Es realmente lamentable que mis derechos humanos estén siendo cuartados y que por varios actos de hostigamiento se pretenda que firme mi renuncia, de manera unilateral, cuando no hay justificación legal para hacerlo, también lamento que la Dra. Pons, una académica destacable y que, además, fue mi profesora en mis estudios de posgrado, reduzca mi estabilidad laboral y crecimiento profesional”, agregó Luis.

Agregó que “he solicitado en varias ocasiones y por escrito que una vez que se me ha excluido de las actividades en el área de rectoría y se me ha negado el acceso, se me reasigne a mi área de adscripción a donde pertenezco, pero la rectora se niega hacerlo y por medio del abogado y con actos de prepotencia me han dicho que ya no me quieren en la universidad, que me vaya, que firme mi renuncia”.

Dijo que ante esta situación “he puesto mi queja ante la CEDH y sigo el proceso ante otros organismo nacionales e internacionales, por lo que exhorto a la Rectora rectificar su posición y dejarme trabajar”.

“Lamento mucho esta situación; que se me niegue el derecho a petición, que se me discrimine, que atenten contra la base trabajadora y que quieran dejarme en estado de indefensión y vulnerabilidad ante un contexto poco promisorio por la pandemia por Covid-19. Es por ello que he puesto mi queja ante la CEDH para que intervenga, ya que los actos de hostigamiento están subiendo de nivel”.

Mencionó que al no reasignarle área de trabajo y los días de guardia, tiene que viajar todos los días de Tuxtla Gutiérrez a la Sede Central aumentando las posibilidades de contraer Covid-19, aun cuando hay indicaciones de las autoridades de procurar la salud de los trabajadores.

Asimismo, argumentó que el día lunes 18 de enero fue citado por el abogado general y llevado a la rectoría, pero únicamente fue amedrentado y menospreciado por su edad.

Luis "N" es Licenciado en Comunicación, Maestro en Estudios Culturales y Doctor en Estudios Regionales. También es miembro del Sistema Estatal de Investigadores y ha recibido múltiples distinciones a nivel nacional por lo trabajos que ha realizado, en uno de ellos, donde también participó la actual rectora de la UNICH.