Denuncian cobro por análisis de Covid-19 en corredor de salud de Huixtla

Huixtla.-Después de casi 15 días de haber iniciado con el programa casa por casa en busca de casos sospechosos del coronavirus, esta mañana la Dirección de Salud Municipal a cargo de Francisco Javier Ávila Solís, confirmó que hasta ahora han detectado 14 pacientes que han presentado síntomas del Covid-19, y que ya están bajo un estricto tratamiento médico.

Desde el 14 que comenzaron las brigadas con empleados de la Oncocercosis y la Dirección de Salud Municipal, que recorren comunidades rurales y debido a que la emergencia por el coronavirus, aun no cesa se prevé realicen un segundo barrido casa por casa, buscando pacientes que posiblemente mantengan síntomas de Covid-19.





Ávila Solís agregó que ya se mantiene enlace con jueces rurales, comisariados ejidales y delegados de colonias suburbanas, para que a través de ellos se mantenga la comunicación y se informe de posibles casos que estén bajo la sospecha y así se les atienda, dejando claro que consultas y medicamentos son gratuitos.

“Definitivamente, la pandemia, no ha cesado, es por ello que seguimos invitando a la ciudadanía, a que no continúe con la práctica de sana distancia, use el cubre bocas y el gel antibacterial y se quede en casa si no urge salir para evitar contagios”, terminó diciendo.