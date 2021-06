Denuncian consejeros del INE actos vandálicos en cierre de casillas

El Presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, Arturo De León Loredo, reportó el siniestro de 79 paquetes electorales tras violencia ocurrida al cierre de casillas y el traslado a los órganos desconcentrados en diversas cabeceras Distritales y municipales el pasado domingo 6 de junio.

Dijo que al término de la jornada electoral se dieron actos vandálicos por los resultados electorales, agresiones al personal y entre grupos antagónicos, a las instalaciones y al personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, hubo ataques directos al material electoral.





En el distrito electoral federal 01 con cabecera en Palenque quemaron dos paquetes electorales, en el distrito 03 con cabecera en Bochil también tres paquetes, en el distrito electoral 08 con cabecera en Comitán se quemaron 12 y hay al menos 19 paquetes dónde el destino es incierto, mientras tanto, en el distrito electoral federal 10 con cabecera en Villaflores hubo destrucción de paquetes electorales.

Al reanudar la sesión ordinaria permanente del Consejo Local del INE, abundó que "estoy molesto, triste, traigo todas los sentimientos encontrados por este nivel de cosas que han sucedido, no se vale, quien comete este tipo de violencia no es político, no puede aspirar a puestos de elección, lo que merece es castigo ejemplar, tienen que responder por sus actos ante la justicia".

Por su parte, la consejera electoral del INE en Chiapas, Blanca Estela Ángel Arroyo, abundó que después de una importante participación ciudadana en las urnas lamentablemente fueron retenidos capacitadores, asistentes electorales y supervisores, otros ya están en sus casas a salvo, pero pasaron momentos difíciles.





Al término de la jornada electoral se dieron actos vandálicos por los resultados electorales, agresiones al personal y entre grupos antagónicos, denunciaron consejeros del INE:





Los que han cometido este tipo de atropellos no son políticos, no se les puede llamar otra cosas, son transgresores de la ley, merecen ser castigado con todo el peso de la ley, reiteró.

A ello, el consejero Héctor Guillén, dijo que a pesar de que estamos en tiempos de pandemia, se alcanzó una votación sobre el 60 por ciento de participación ciudadana, por lo que agradeció a la ciudadanía su participación a pesar de los contratiempos.