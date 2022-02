Denuncian desabasto de servicios básicos y extrema violencia en SCLC

Comunidades de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, entre ellas La Hormiga, Getzemaní, La Garita, Agua de Pajarito, Cuxtitali y San Juan El Bosque, denuncian desabasto del servicio de agua potable debido a las presiones, chantajes y amenazas que realizan las autoridades de El Pinar, no obstante la riqueza natural y la disponibilidad del recurso hídrico, no tenemos agua en los hogares, denunciaron en Tuxtla Gutiérrez en voz de Mariano López Gómez y Pedro Hernández López.

Deseamos que se nombre una nueva autoridad ejidal de El Pinar para que se acabe el desabasto, esas invasiones han sido ilegales por falta de ordenamiento, estamos cansados de los atropellos, de las muertes, el daño a vehículos, el 11 de marzo del 2021 iniciaron las ocupaciones ilegales lideradas por Pablo Pérez Sántiz, Cecilio López López y Fidel Pérez López.

El ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas es de respaldo a las comunidades afectadas porque está consiente del problema de desabasto de agua y de inseguridad, pero no hay acciones coercitivas para la solución, el munícipe desde su primera administración conocía el problema, lo mismo pasó en la segunda y ahora en esta tercera ocasión esperamos resultados, conoce los antecedentes.





No hay presencia de las fuerzas federales de seguridad, no hay protección a las personas que queremos vivir en paz, se siguen cometiendo atropellos a pesar de que nuestra lucha es pacífica, no venimos a agredir a nadie, que las autoridades agrarias nombre comisariado ejidal, que se reparen los daños por los agravios, del 2020 a la fecha un muerto, 12 heridos, 15 carros quemados, una moto y un monto de perdidas por más de 20 millones de pesos, explicó, en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.

Estas personas no representan a la comunidad, se impusieron, no hay nombramientos desde el Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria y Tribunal Agrario y siguen causando daño a la reserva ecológica El Peje de Oro, Santa Cruz, cerro de santa Cruz y Reserva Moxviquil, desde el 10 de julio del 2021 nos amenazaron y nos pidieron una multa de 150 mil pesos, después quería otra multa, pero al no ceder a sus pretensiones seguir amenazados, no podemos ir a ver nuestro manantial, ni realizar la limpieza de la tubería.

El 3 de febrero se generó una agresión armada que causó la muerte de una persona del sexo masculino por órdenes de Pablo Pérez, en cambio siguen las amenazas de agresiones, de despojo e intimidan a la población con disparos al aire, causan temor y zozobra en la zona norte de las comunidades y la exigencia es de justicia.