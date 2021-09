Denuncian despido de trabajadores en el Congreso del Estado

El diputado local de Chamula, Mario Sántiz Gómez, reclamó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Octavio García Macías, antes de concluir el período constitucional de la LXVII Legislatura el último día de septiembre, se haya despedido a trabajadores del poder legislativo y que no se les haya pagado sus salarios.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), le exigió al del Partido del Trabajo (PT) y miembros de la coalición política partidista "Juntos Haremos Historia", que no se están cumpliendo con la palabra empeñada de transparencia, del respeto a los derechos humanos y laborales del personal que ha sido dado de baja.





En la última sesión pública virtual de la LXVII Legislatura, Sántiz Gómez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que ha habido un despido de manera injustificada, "yo no comparto esa idea presidente, compañeros diputados, hay dicho desde la Contraloría que era un acuerdo de diputados, pero yo no he firmado ese acuerdo".

El diputado Mario Sántiz no mencionó cuántos trabajadores han sido despedidos, ni de qué áreas, si se trata del personal con el que llegaron al cargo los diputados el 1 de octubre del 2018, o de qué se trata, sin embargo, reiteró que nunca estará de acuerdo en que se tenga que despedir al personal, eso se trata de una arbitrariedad, quiero ser muy enfático en esta situación.





Diputado Mario Santiz Gómez . / Foto: Congreso del Estado de Chiapas





"Pido a la Junta de Coordinación Política, a cargo del diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Jorge Jonathan Molina Morales, que aclare en su momento este despido y quienes estén inmiscuidos en este despido y para qué no se les está pagando hasta el 30 de septiembre a los trabajadores", recalcó Mario Sántiz.

"Yo no me voy a prestar a este tipo de hechos, yo no doy mi anuencia para que se despida a trabajadores, además aún no entiendo el a uniforme cado de la 4T, pero a algunos les queda muy grande, porque veo que en esta legislatura antes de irse se está cometiendo una gran injusticia con las y los trabajadores de este Congreso del Estado", enfatizó.